Čekání na ráno. Ticho v tornádem zničené a obci Hrušky ruší jen projíždějící vozy policie a hasičů

„Kostel nemá věž, základní škola nemá střechu a zateplení, rodinné domy jsou pouze obvodové zdi. Jsou tam zranění, je to doopravdy hrozné,“ popisuje situaci v obci pro Radiožurnál místostarosta Marek Babisz. Polovinu obce podle něj tornádo srovnalo se zemí.

ONLINE: Moravou se prohnalo tornádo. Záchranáři hlásí oběti na životech, počet zatím neznají Číst článek

Do nejvíce poškozené části obce, která je stále uzavřená hasiči a policisty, se mohl podívat i reportér Českého rozhlasu. „Bylo jak z válečného filmu z druhé světové války nebo ze záběrů z Blízkého východu – žádný dům z těch desítek nemá střechu, okna jsou vybitá. Viděl jsem na vlastní oči, jak auto bylo doslova zapíchnuté u domu ve stromě, vlastně stál na čumáku, stromy, které tady rostou, jsou oholené, jsou tam jenom kmeny. A co je asi nejhorší a z čeho i já mám největší husí kůži, tak je už to ticho, které tady v obci pomalu začíná,“ vypráví.

Všude je navíc tma. Nefunguje elektřina, a tak nesvítí nic, mimo blikajících majáků na vozech hasičů a policie.

Lidem nezbývá, než čekat na ráno. Někteří zůstávají v poničených domech, zejména ti, kteří bydlí v méně zasažené části. Nechtějí ztrácet čas, doufají, že hned ránou budou moci začít opravovat například své střechy.

Poničené ale nejsou jen ty. „S některými lidmi jsem procházel jejich domy. Jsou podmáčené, chybí střechy. Naprostá katastrofa,“ popisuje reportér.

„Když procházíme ulicemi, jsou tady postrhávané střechy, převrácená auta, popadané štíty. Chodíme v hromadách suti, v trámech. Proto vysíláme do oblasti psychology. Situace v těch nejpostiženějších místech je pro obyvatele opravdu těžká,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz z Hrušek mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka.