Část klientů H-Systému kritizuje dostavbu bydlení v Horoměřicích. Vystěhování lidí si ale nepřeje

Část klientů H-Systému se zastala rodin, které se mají vystěhovat z bytů a domů v Horoměřicích u Prahy. Poškozených v celé kauze je celkem asi tisíc. Stovka z nich je ve sdružení Maják, které ve středu lidi z Horoměřic podpořilo. Sdružení sice tvrdí, že si 60 rodin dostavělo bydlení v Horoměřicích bez povolení, podle zástupkyně Majáku Jitky Drunecké ale nechtějí, aby se lidé museli stěhovat. Praha 21:30 25. července 2018

„Sdružení Maják je jednoznačně proti vystěhování klientů H-Systému, protože by to k ničemu nevedlo a nikomu by to v této chvíli nepomohlo. Byť tito lidé stavěli bez povolení konkurzního správce a byli tím významně poškození i ostatní klienti,“ uvedla pro Radiožurnál zástupkyně sdružení Maják Jitra Drunecká.

Maják upozornil, že do Svatopluku ještě dlouho po krachu H-Systému ze zoufalství přispívali i další klienti H-Systému a nikdy za to nic nedostali, tedy na bydlení 60 rodin přispívali i další věřitelé.

Sdružení Maják také připomnělo, že se peníze z H-Systému nepodařilo najít. „Policie nebyla za 20 let schopna dohledat ani nepatrnou část ze dvou miliard korun, které pan Smetka získal úvěry z bank, a jednu miliardu od samotných klientů,“ stojí v prohlášení.

Sdružení Maják vyzvalo politiky, aby se nezasazovali pouze o jednu skupinu podvedených klientů H-Systému, lidi z družstva Svatopluk.

„Nenavyšujme napětí a pomozte nám hledat peníze a majetek, který pan Smetka zašantročil a který nemíní vydat. Hysterie a plamenná vyjádření mnohých politiků značí, že si nikdy nic důsledně nepřečetli o H-Systému a že by právě teď měli být velmi zdrženliví, aby nepoškodili ty, kteří trpělivě 20 let čekali na spravedlivé vyrovnání,“ napsal Maják. Nebydlících rodin z H-Systému je asi 950, což je zhruba 15krát více než těch rodin bydlících v Horoměřicích, připomnělo sdružení.

Družstvo Svatopluk musí podle verdiktu Nejvyššího soudu zveřejněného v úterý do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích. Týká se to asi 60 rodin. Poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc.