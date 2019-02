Bezpečnostní rizika by měli zhodnotit i operátoři, říká k Huawei bývalý člen telekomunikačního úřadu

Chceme, aby sítě v Česku a potažmo EU běžely na hardware, jehož vývoj by probíhal v Číně, která není naší spojeneckou mocností? To je otázka, kterou by si měli především klást politici. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu to naznačil bývalý člen rady Českého telekomunikačního úřadu Ondřej Malý. A právě telekomunikační operátoři podle něho hrají důležitou roli. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:50 4. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý člen rady Českého telekomunikačního úřadu Ondřej Malý | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

Bylo by riskantní pustit firmu Huawei do budování sítě 5G v České republice? Na to by podle něho měli odpovědět její největší zákazníci, tedy telekomunikační operátoři.

„To jsou ty správné společnosti, kterých bychom se měli ptát, zda jde o nějaké riziko,“ nastiňuje.

Větší problém, než jsou takzvaná zadní vrátka, spatřuje například v tom, že ohledně vývoje technologií jsou čínské společnosti před těmi západními.

„Je otázka, zda západní vlády chtějí svěřit své sítě výrobcům technologií, kteří vyvíjejí věci, jako je umělá inteligence a podobně, v Číně,“ nastiňuje.

Klíčové také je, zda mobilní operátor má, nebo nemá nějaký bezpečnostní problém ve své síti, který by ohrozil jeho zákazníky. V případě bezpečnostního rizika pak může třeba nějaké vybavení ze své sítě vyřadit, nebo jednoduše doplnit o vybavení jiné společnosti.

„Zkontroluje, jestli třeba vybavení od Huawei v uvozovkách něco neposílá do Číny… A to jsou ty správné kroky, které by se měly stát,“ uzavírá.