Ostré a nevhodné, hodnotí čínské prohlášení k Huawei Svoboda. Česko musí chránit svou bezpečnost

Prohlášení čínské ambasády ke schůzce velvyslance s premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem bylo ostré a naprosto nevhodné. Aspoň tak ho hodnotí ředitel Diplomatické akademie a lidovecký exministr zahraničí Cyril Svoboda. Má se podle něj vytvořit vnější tlak. Důležité ale podle svobody je, aby Česko neustoupilo a chránilo svou bezpečnost. Rozhovor Praha 18:41 27. prosince 2018

Diplomacie má své způsoby vyjadřování. Jak ostré je v diplomacii prohlášení, které vydala čínská ambasáda?

Je ostré a je naprosto nevhodné. V tomto ohledu má předseda vlády pravdu. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost udělal to, co mu ukládá zákon.

Ostré a nevhodné, hodnotí čínské prohlášení k Huawei exministr zahraničí Cyril Svoboda. Česko musí chránit svou bezpečnost

Úřad musí vydat varování, jestliže zjistí skutečnosti, které k tomu vedou. A to se stalo. Nemá na výběr.

To znamená, že úřad správně varoval. Vláda to bere vážně, musí chránit naše bezpečnostní zájmy. A vůbec to není debata ohledně politického postoje. Toto je vážné varování úřadu, které musí vzít Česká republika vážně a musí chránit své zájmy. To je na prvním místě.

Je obvyklé, aby velvyslanci po schůzkách vydávali veřejná prohlášení?

Je to zvyk čínské diplomacie, normálně se to nedělá. Má se vytvořit vnější tlak. Čínská strana zřejmě spoléhá i na to, co říká prezident republiky, který zpochybňuje závěry BIS i závěry Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), což podle mě nemůže prezident republiky dělat, protože nelze zveřejnit všechny informace.

To, co píše čínská strana, že se mají na stůl předložit fakta, tak jestliže máme vážné varování a vážné informace, tak ty se sdělují orgány, které jsou k tomu povolány. Nesděluje se to v celém světě do novin, protože to jsou klasifikované informace.

Ještě k té samotné schůzce premiéra s čínským velvyslancem. Uskutečnila se velmi rychle, v řádu dnů po varování NÚKIB a navíc v Sokolovně v Průhonicích. Nebylo chybou, aby se premiér Andrej Babiš takto scházel s velvyslancem a neměla být schůzka důkladněji připravená?

Myslím, že v tomto chyba není. Jestliže velvyslanec požádal o naléhavou schůzku a premiér mu vyhoví, tak to je v pořádku.

V Sokolovně v Průhonicích?

Jestli to v Průhonicích, nebo někde jinde, z toho bych žádné velké závěry nedělal. Velvyslanec požádal o naléhavou schůzku. Důležité ale je, že my chráníme naše zájmy, a aby se naše vláda zachovala tak, jak řekla, že vezme vážně varování a že se přijmou taková opatření, aby nebyla ohrožena naše bezpečnost. To je přeci náš národní zájem a doufám, že v tomto vláda vytrvá.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že čínského velvyslance přijme v polovině ledna v Černínském paláci. Jaká reakce by byla v tomhle případě namístě?

Myslím, že není důležité, kdy a kde se kdo sejde. V dobách, kdy jsem já byl ministr, tak když žádá velvyslanec o naléhavou schůzku, tak ho přijmete, protože máme diplomatické vztahy. Neznamená to ale, že se podvolujete tomu, co vám velvyslanec říká.

Vzpomínám na setkání s čínským velvyslancem, kdy mi čínsky přečetl ostrou nótu, já mu odpověděl česky, pak se to přeložilo. Jestli ta schůzka je, nebo není, z toho se nestřílí. Důležité je, aby Česká republika nepolevila v tom, že bude chránit své bezpečnostní zájmy. To je nejdůležitější.

Čínská ambasáda podle svých slov doufá, že česká strana bude chránit práva a zájmy čínských firem. Nemělo by následovat prohlášení, že česká vláda by měla chránit zájmy českého státu? Nebylo by namístě nějaké razantní prohlášení?

Za sebe říkám, že teď je důležité, jak říká i ministr Jan Hamáček, aby byla ministrům sdělena metodika, jak postupovat. Musí být jednoznačný postoj České republiky, že chrání naše bezpečnostní zájmy.

Naše bezpečnost je dnes chráněna více tím, jaké informace máme a jaké sdílíme. Navíc jak jsem četl z otevřených zdrojů komentáře k té zprávě, tak ředitel NÚKIB Dušan Navrátil říká, že se to samozřejmě opírá i o zprávy našich spojenců a vnější zdroje. To znamená, že to varování se musí brát vážně.

A je tedy namístě se proti čínskému prohlášení nějakým způsobem ohradit?

Myslím, že ano. Mělo by se říct, že nechceme v žádném případě poškozovat investice žádného investora, který investuje v České republice. Ale na prvním místě je naše bezpečnost. Děláme to důsledně v otázkách migrace a dalších, tak musíme i tady velmi důsledně setrvat na tom, že budeme chránit naši bezpečnost.