Huawei je oprávněná zahájit arbitráž. Jiná věc je, jestli má šanci vyhrát, tvrdí odborník

Spor mezi čínskou společností Huawei a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který na konci roku vydal varování před používáním jeho technologií kvůli bezpečnostnímu riziku, může dojít až do mezinárodní arbitráže. České televizi to řekl odborník na arbitráže a poradce několika ministrů financí Radek Šnábl. „Jiná věc je, jestli má Huawei šanci vyhrát," dodal.

Firma Huawei se proti varování NÚKIB ohradila a nechala se slyšet, že pokud úřad varování nezruší či nezmění, je připravena bránit se i formou mezinárodní arbitráže. Odvolává se přitom na dohodu z roku 2006 o podpoře a ochraně investic, kterou stát uzavřel s Čínou, podle níž se má jakýkoliv spor mezi stranami řešit v první řadě diplomatickou cestou.

„Otázka stojí tak, zda úřad, který doporučení vydal, ho vydal pravdivě a oprávněně, protože existuje-li bezpečnostní riziko, potom takový nárok takřka není arbitrovatelný proti státu, protože ten má právo hájit své bezpečnostní zájmy,“ vysvětlil pro ČT Šnábl a upozornil, že při pohledu zvenčí NÚKIB reprezentuje Českou republiku.

Šnábl dále uvedl, že je smlouva z roku 2006 velmi neobvyklá. Huawei je ale podle něj bezesporu oprávněná arbitráž zahájit. „To, o čem bude spor, nebo, řeknu to takto, doufám, že by o tom byl z české strany spor, je, zda to, co Huawei dodává do České republiky, je smlouvou chráněno,“ uvedl.

„Vycházíme-li z premisy, že úřad má pravdu, potom je potřeba to přiznat, nikoliv kličkovat, kdo je vláda, kdo je nezávislý úřad, kdo je Poslanecká sněmovna, prostě věříme našemu úřadu, věříme, že má kompetenci, a potom se v zásadě není čeho bát,“ dodal poradce.

Varování kybernetického úřadu

NÚKIB před používáním technologií čínských společností Huawei a ZTE varoval loni v prosinci. Hardware a software těchto firem označil za bezpečnostní riziko. Na základě varování úřadu Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z veřejné zakázky za půl miliardy korun na vybudování portálu Moje daně.

Deník Právo uvedl, že zákaz používání technologií od čínských firem Huawei a ZTE vydalo ministerstvo zdravotnictví.

Proti výstraze kybernetického úřadu vystoupilo také čínské velvyslanectví, kritizoval ho ale i prezident Miloš Zeman, který navíc varoval před odvetou Číny vůči českým firmám. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se kybernetická bezpečnost měla řešit na celoevropské úrovni.

Česká republika v současnosti čelí 13 mezinárodním arbitrážím, pět z nich přitom souvisí s investicemi do fotovoltaických elektráren, další tři pak s podnikatelem v cestovním ruchu Václavem Fischerem. Podle údajů ministerstva finanční celková výše všech žalovaných nároků přesahuje 34 miliard korun.

Rezort uvádí, že proti Česku bylo zatím ukončeno 26 arbitráží, přičemž dvacítka z nich skončila pro stát úspěšně. Jak Česká televize připomíná, arbitrážní řízení je sice rychlejší a efektivnější než projednání u soudu, stojí ale mnohem více peněz.