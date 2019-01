‚Minimálně střet zájmů.‘ Faltýnkův muž Hlína hájil Huawei i dopravní podnik. Dozorčí rada nařídila kontrolu

Dozorčí rada dopravního podniku nařídila, aby městská firma prověřila všechny smlouvy, které má s advokátní kanceláří Květoslava Hlíny. Právník blízký hnutí ANO totiž čelí podezření ze střetu zájmů. Radiožurnál zjistil, že jeho advokátní kancelář spolupracovala jak s čínskou společností Huawei, tak strategickými městskými firmami nebo státními organizacemi. Tedy společnostmi, které jsou pro Huawei klíčovými zákazníky. Praha 12:45 28. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokát Květoslav Hlína, který je léta provázaný zejména s dvojkou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem, odmítá, že by šlo o možný střet zájmů. | Foto: koláž Český rozhlas | Zdroj: Profimedia

„Dnes ráno jsme na mimořádném zasedání dozorčí rady dopravního podniku mimo jiné řešili i tuto problematiku. Dozorčí rada jednohlasně doporučila představenstvu DPP, aby zrevidovalo všechny smlouvy a působení JUDr. Hlíny a zároveň aby smlouvy byly zrevidovány a tam, kde nehrozí nějaké riziko, aby byly ukončeny. Považuji to minimálně za střet zájmů a jiné složky musí posoudit, jestli došlo k naplnění i trestného činu a vyčíslit škody,“ řekl Radiožurnálu hned po jednání náměstek primátora za STAN Petr Hlubuček s tím, že zároveň doporučuje s advokátní kanceláří ukončit spolupráci.

Co tomu předcházelo? V roce 2017 se v pražské pizzerii nedaleko dopravního podniku sešel právník Květoslav Hlína, který měl zastupovat pražský dopravní podnik, zástupce Huaweie a tehdejší šéf pražského dopravního podniku Martin Gillar. Jednali o možnostech zavedení Wi-Fi do metra.

Hlína byl na schůzce za dopravní podnik, v tichosti ale spolupracoval i s firmou Huawei. Jeho úkolem bylo podle zdrojů Radiožurnálu „zajistit a připravit“ pro čínskou firmu schůzky s manažery klíčových městských firem nebo státních organizací.

„Pan Hlína měl mimo jiné zajistit a připravit schůzky s managementem vydefinovaných zákazníků, zjistit jejich klíčové potřeby a úkoly, které mají vliv pro úspěšnost plánovaných projektů,“ uvádí jeden ze zdrojů, který byl za spolupráci s Květoslavem Hlínou odpovědný.

Na jedné straně tedy zastupoval zadavatele veřejných zakázek a na straně druhé měl podle zdrojů Radiožurnálu manažery těchto strategických firem seznamovat se zástupci Huaweie.

Schůzka v pizzerii u dopravního podniku nebyla ale jediná. Radiožurnál má zápis z jednání, kde se muži sešli na stejné téma ještě jednou. Chyběl pouze Martin Gillar, za dopravní podnik jednal kormě Hlíny ještě jiný manažer.

'Schůzky jsem nedomlouval'

Hlína, který je léta provázaný zejména s dvojkou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem, odmítá, že by šlo o možný střet zájmů.

„Advokátní předpisy jsou v otázce střetu zájmů striktní a můžete být ujištěn, že se jimi v HSP (Hlínova advokátní kancelář HSP & Partners, pozn. red.) důsledně řídíme,“ napsal v SMS. Spolupráci s čínskou společností nepopřel, tvrdí však, že žádné schůzky nedomlouval. Na podrobnější dotazy odmítl odpovědět s odkazem na advokátní tajemství.

„Opětovně zdůrazňuji, že nikdy a nikomu jsem neposkytoval lobbing. Pokud se týká právních služeb, tak vámi zmíněné společnosti Huawei v současné době ani v horizontu předcházejících dvou let jsme žádnou právní službu neposkytovali a neposkytujeme. Podrobnější info vám nemohu poskytnout kvůli advokátní povinnosti mlčenlivosti,“ napsal v SMS.

Server Aktuálně uvedl v pondělí na základě dvou zdrojů, které v minulosti úzce spolupracovaly s českou pobočkou Huawei, že advokát s čínskou firmou podepsal smlouvu s měsíční odměnou 350 tisíc korun.

Stojí také za připomenutí, že Hlína měl výsadní postavení v pražském dopravním podniku v době, kdy ho vedl právě Martin Gillar – vystudovaný právník, který byl v minulosti Hlínovým koncipientem.

Jak upozornil nedávno Radiožurnál, pražskému dopravci poskytovala Hlínova právní kancelář nejen právní služby a také pravidelně docházel na představenstvo společnosti.

Gillar skončil závěrem loňského roku, mimo jiné mu zlomily vaz příliš úzké vazby na hnutí ANO. Působení Hlíny Gillar komentovat nechtěl. Nezvedal telefony ani nereagoval na SMS. Zatím nereagoval ani nový šéf dopravního podniku Petr Witowski. Mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková k tomu napsala, že neví, koho dalšího Hlína zastupuje. Odmítla ale, že by se Hlína oficiálně účastnil schůzek se zástupci Huaweie.

„JUDr. Hlína, resp. HSP& Partners advokátní kancelář, v. o. s., která byla jednou z firem poskytujících DPP některé právní služby, nebyl jednáními s Huawei pověřen a nijak se na jakýchkoliv schůzkách se zástupci této společnosti nepodílel,“ tvrdí mluvčí pražského podniku.

Podle zdrojů Radiožurnálu měl Hlína domlouvat schůzky i s polostátní firmou ČD – Telematika nebo Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). Jde o strategické firmy, které jsou pro Huawei potenciálními klíčovými zákazníky. Technologie Huawei aktuálně české úřady označují za bezpečnostní riziko.

Generální ředitel Huawei pro Česko a Slovensko Radoslaw Kedzia se odvolává na mlčenlivost. „Společnost Huawei spolupracuje v České republice se stovkami dodavatelů a společnostmi z různých oborů. Součástí smluvních vztahů s našimi partnery jsou také doložky o mlčenlivosti a GDPR, proto o konkrétních smluvních podmínkách nemůžeme veřejně hovořit. Veškeré dodavatelské vztahy společnosti Huawei se ale řídí právním řádem České republiky,“ řekl Radiožurnálu Kedzia.

Huawei to zkoušela i jinde

Podle zdrojů Radiožurnálu měla čínská společnost Huawei také zájem o jednání s další strategickou firmou – manažery z ČD-Telematiky, kteří poskytují internetové, datové a telekomunikační služby státním i soukromým organizacím. Třeba pražskému dopravnímu podniku – právě pro něj ČD Telematika zajišťuje obří zakázku – pokrytí Wi-Fi ve stanicích metra. Telematika má rovněž na starosti rozšířit internet na nádražích do dalších stanic.

„Já bych to nerad komentoval. Za těch pět let, co jsem byl v telematice, to byla taková hromada schůzek, že si už nepamatuju, jakou schůzku domluvil pan doktor Hlína a kterou nedomluvil,“ říká bývalý ředitel firmy Miroslav Řezníček. Na dotaz, zda jednal na doporučení Hlíny s někým z Huaweie, si prý nevzpomíná.

Ani v tomto případě se Hlína nemusel tak úplně snažit, jak zjistil Radiožurnál, i pro Telematiku již několik let Hlínova advokátní kancelář HSP & Partners let zpracovává právní poradenství a analýzy. Zda nejde o střet zájmů, k tomu se Řezníček nevyjádřil. „Nezlobte se na mě, nechci to komentovat,“ uvedl jen.

Zda Hlína svůj úkol splnil, není jasné. Faktem ale je, že ČD – Telematika komponenty Huawei používá. „Využíváme různé technologie, které jsou na českém trhu dostupné, a které splňují přísná kritéria kvality a požadovaných parametrů s ohledem na obecně uznávané bezpečnostní standardy. V rámci naší páteřní sítě máme technologie Huawei skutečně velmi výjimečně. Se společností Huawei nicméně žádné smlouvy uzavřené nemáme. Technologie všech značek nakupujeme přes zavedené dodavatele ICT technologií,“ doplnila k tomu mluvčí ČD telematiky Lucie Tomaštíková.

Správa železniční a dopravní cesty

Dvě smlouvy na právní poradenství měla kancelář Květoslava Hlíny i se Správou železniční a dopravní cesty (SŽDC). Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše šlo o smlouvy z roku 2017. SŽDC ročně investuje desítky miliard korun do modernizace železničních tratí a nádraží.

A i v této firmě měl lidem z Huaweie Hlína zajistit schůzky s manažery. Ti nepopírají, že Hlínu znají, ale odmítají, že by cokoliv domlouval.

„Znám pana doktora Hlínu, ale o tomto vůbec nevím, nikdy mně nic takového neříkal. Nula,“ říká dnes už bývalý náměstek pro správu majetku na SŽDC Tomáš Drmola, podle Hospodářských novin někdejší spolužák Jaroslava Faltýnka z prostějovského gymnázia.

V té době státní organizaci vedl Pavel Surý. „Já jsem nikdy s nikým z Huawei nejednal,“ napsal v SMS zprávě Surý, který ve funkci skončil na konci roku 2018.

Pražské služby

Lidé z Huaweie se měli podle zdrojů Radiožurnálu zájem potkat také s manažery městské akciovky Pražské služby, která se stará o svoz a zpracování dvou třetin odpadu v metropoli. Městská společnost Pražské služby v minulosti s firmou Huawei spolupracovala celkem dvakrát – ohledně technologie, která se týkala takzvaných chytrých košů a pak také na vývoji chytré nákladní tramvaje, která bude převážet odpad.

Podle ředitele úseku strategického rozvoje a projektového řízení Karla Šaška šlo jen ale jen o informační schůzky, žádné smlouvy Pražské služby se společností Huawei, které by měli finanční plnění, nemají.

„Pana doktora Hlínu znám, to nezapírám, beru ho jako člověka znalého problematiky, rád s ním hovořím i o tématech celospolečenských, je to zajímavý člověk. Ale dlouho jsem ho neviděl. My jsme se bavili o možnostech všelijaké spolupráce, bavili jsme se výhledově o strategii pražských služeb, my jsme společnost, která vyhledává nové příležitosti, ale k ničemu konkrétnímu nedošlo. Nemůžu vyloučit, že jsme řešili i Huawei, ale k žádné dlouhodobé spolupráci nedošlo,“ říká Šašek.

Domlouvat schůzky se zástupci Huaweie prý nepotřeboval. „To ani nemusel, já jsem si udělal kontakty se zástupci společnosti Huawei před pár lety na konferenci v Barceloně,“ dodává Karel Šašek.

Varování před firmou Huawei

Před užíváním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei Technologies varoval nedávno Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podezření se týká toho, že zařízení může odesílat některá citlivá data do Číny, kde je stát může použít ke špionáži. Firmy i ministerstva teď kvůli možnému riziku provádějí bezpečnostní audity.

Podezření ze špionáže ale ředitel Huaweie pro Česko odmítl. „Nemusíme nijak spolupracovat s žádnou vládou, nemáme k tomu žádné závazky. Viděl jsem právní analýzy zákonů a předpisů a nikde není nic takového o tom, že musíme něco dokládat či někomu reportovat. Takže jsem si na sto procent jistý, že takové požadavky neexistují. Také bych rád dodal, že naše služby ani výrobky za posledních 30 let nevykázaly žádné bezpečnostní riziko,“ zdůrazňuje Kedzia.