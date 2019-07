23. 7. 2019 | Praha

Pokud něco vypadá jako slepice a kvoká to jako slepice, tak to pravděpodobně slepice bude. A se špiony je to jakbysmet. Takhle shrnuje reportér Janek Kroupa zjištění Radiožurnálu, že česká pobočka čínské technologické firmy Huawei sbírala citlivé informace o úřednících, politicích a byznysmenech. Svědectví bývalých manažerů společnosti podrobně rozebíráme v podcastu Vinohradská 12.