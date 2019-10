Hon na čarodějnice. Vazby na čínský stát tady nejsou, říká regionální viceprezident Huawei Kendzia

Čínský telekomunikační gigant Huawei stále trvá na tom, že její technologie není bezpečnostní hrozbou. A to přesto, že byla i v České republice vyřazena z několika výběrových řízení. Je nebo není bezpečné nakupovat její produkty? A proč se firma Huawei vzdává dalšího rozvoje sítí 5G? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl viceprezident společnosti pro region střední, východní a severní Evropy Radoslaw Kendzia. Praha 17:30 23. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radoslaw Kendzia, viceprezident Huawei pro region střední, východní a severní Evropy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) loni v prosinci prohlásil, že firma Huawei je u nás bezpečnostní hrozbou. Vy jste řekl, že se budete bránit soudně. Je teď Huawei v nějakém právním sporu s Českou republikou?

V tuto chvíli ne.

Znamená to, že souhlasíte s loňským varováním NÚKIBu?

Ne to neznamená, s varováním nesouhlasíme. Myslím, že jsem byl v minulosti v tomto ohledu dost jasný. Věříme, že toto varování nebylo vydáno kvůli technickým důvodům, a my s ním nesouhlasíme. Doufáme, že budeme moci vést diskusi a přesvědčit české úřady, že je to nesmysl.

Proč se nechcete hájit? Když tvrdíte, že se NÚKIB plete, soud by vás zřejmě očistil.

To je pravda, ale obávám se, že by to nevytvořilo dobré základy pro budoucí spolupráci. Víme, že NÚKIB nemá pravdu a v současnosti jejich vliv na náš byznys, jako je vyřazení z tendrů, postupně řešíme. Všechny tendry, ze kterých jsme byli vyřazeni, jsou zrušené.

Podstatné a nepodstatné tendry

Podle informací Deníku N jste byli vyloučeni z posledních tendrů Letiště Václava Havla. Tendry se týkaly například dodávky serverů na data z kamerových systémů. Budete se nějak bránit?

To je trochu choulostivé, protože nás vyloučili z tendru, kterého jsme se nechtěli účastnit. Nenabízíme tento druh vybavení a řešení.

To mluvíte o prvním tendru, který se týkal skenerů. Ale v případě tohoto tendru je to stejný případ?

Promiňte, o tom nic nevím.

Vy o tom nevíte?

Ne.

Dobře, tak kterých tendrů se účastníte teď?

Všech tendrů na trhu, ve kterých můžeme nabídnout naše řešení. Tendrů, které zajímají naše partnery. Pochopte, že v podnikání jdeme přes naše partnery, lokální české firmy. A ony využívají naše řešení, aby nabízely služby koncovým zákazníkům. Takže je fyzicky nemožné vědět o všech tendrech, na kterých se podílíme.

Huawei zvýšil meziroční tržby o čtvrtinu. Americké sankce měly menší dopad, než společnost očekávala Číst článek

Ano, ale jste viceprezident pro tento region.

Ano, ale my máme 28 zemí.

Chápu, ale možná, protože jste věděl, že jdete na rozhovor, tak jste si mohl zjistit informace o tendrech v České republice.

Já vám rozumím, ale tohle je hodně dynamické. Každý týden se to mění, informace, co bych vám řekl teď, nemusí být přesné zítra.

Nebudete se tedy nějak bránit rozhodnutí pražského letiště?

Pokud jsme vyřazeni z nějakého tendru kvůli varování NÚKIBu, které je vágní a ne příliš technické, založené hlavně na geopolitické situaci, tak se budeme bránit. To se ale týká jen případů, kde skutečně stojíme o to vyhrát. Takže pokud nás zítra někdo vyřadí z tendru na tiskárny kvůli tomu varování, tak neprodáváme tiskárny.

Investice do kyberbezpečnosti

Generální ředitel Huawei Žen Čeng-fej oznámil v září tohoto roku prodej licencí na 5G technologie. Znamená to, že se Huawei kompletně vzdává budování a vyvíjení 5G sítí?

To je špatné porozumění a spekulace médií. Na světě je jen několik málo společností, které tvrdě pracují, aby vyvíjely know how a technologie pro 5G. Huawei je jednou z nich a je nejpokročilejší. To nejsou naše slova, ale slova našich zákazníků. Máme asi 20 procent všech patentů na 5G. To nespadlo z nebe, to je výsledek těžké práce, výzkumu a vývoje.

Ale zjistili jsme, že Spojené státy, které na nás hodně tlačí, nemají žádnou firmu na 5G. Takže by to mohla být nevýhoda. Proto jsme jim nabídli, že se podělíme o naše znalosti, pokud se najde nějaká jejich firma, která toho bude chtít využít. Myslím tím americkou firmu.

Pan Žen Čeng-fej odmítl licence prodat asijské firmě. Znamená to, že nevěří svým asijským konkurentům?

Ne, jen chce raději pomoct americkým společnostem, protože Spojené státy nemají firmu, která by uměla 5G nabídnout.

Kolik to bude stát?

Ptáte se špatné osoby. Prosím ale, oceňte tento krok. Dobrovolně sdílíme naše know how, čímž ohrožujeme náš dlouhodobý profit. Nicméně na tom vydělá trh, protože pokud je na něm více konkurentů, je to dobré pro koncové uživatele.

Tento rok firma Huawei oznámila, že bude investovat dvě miliardy dolarů do kyberbezpečnosti. Proč jste se pro to rozhodli?

Kyberbezpečnost je velmi komplikovaná a vícevrstevná. Začíná u vědeckého výzkumu, pokračuje produktovým designem, dodavatelským řetězcem, pak taky logistikou, například jak doručit zákazníkovi zařízení, aniž by s ním někdo manipuloval. Zajišťujeme našim zákazníkům také podporu ochrany všech jejich informací. Chceme zlepšit současné procesy v kyberbezpečnosti, které ve firmě máme. Abychom zajistili, že budeme v kyberbezpečnosti lídry.

Proč tak pozdě?

Není to pozdě. Kyberbezpečnost je hluboce zakořeněná v DNA naší společnosti. Lidé o tom ale pochybovali, i když ty pochyby nesouvisejí s naší technologií, protože za posledních 30 let tady nebyl žádný vážný incident, který by byl založený na našem vybavení. Sítě nejsou složené z řešení pouze jednoho prodejce. Neexistuje síť, kterou by celou tvořil jen jeden prodejce.

Naše řešení jsou stabilní, vysokokapacitní, spolehlivá. To je důvod, proč nám zákazníci důvěřují. Paralelou může být, když třeba řídíte auto několik let. Auto vás nikdy nezklamalo, pak někdo přijde a řekne, že vaše auto není dobré a neměla byste mu věřit.

Problémy se opakují

Ale britská výroční zpráva dohledové komise Centra pro hodnocení kybernetické bezpečnosti společnosti Huawei, (Huawei je jeho součástí) dlouhodobě varuje před bezpečnostními problémy vašich technologií. Mohl byste to okomentovat?

Dohledová komise nás testuje nejpřísněji na světě. Dobrovolně na tom spolupracujeme, protože z toho můžeme těžit a můžou z toho těžit i naši zákazníci. Když vylepšíme kvalitu našeho softwaru, což bylo zmiňováno i v té zprávě, bude to dobré pro všechny.

Německo zavede nová bezpečnostní pravidla, vyloučení Huawei z dodávek pro síť 5G ale nechystá Číst článek

Prosím zmiňme, že ukázali na slabiny ve vývoji softwaru a žádný software není perfektní, což můžeme vidět díky médiím i u jiných dodavatelů. Jak sami prohlásili, nikdy u nás nezjistili nějaký backdoor nebo intervenci ze strany státu.

Ale ty problémy se opakují a vy je podle této zprávy neopravujete.

To je důvod, proč chceme investovat dvě miliardy dolarů, abychom je opravili rychleji.

Je tu ale i další zpráva od americké konzultantské firmy. Společnost Finite State srovnávala vaše produkty s konkurencí. Vaše zařízení si nevedlo dobře. Například vaši softwaroví vývojáři používají několik let staré kódy s chybami, které jsou známé. Proč nepoužívají nové kódy s opravenými chybami?

Tu zprávu jsem neviděl.

V Huawei jsem se před několika dny na tuto zprávu ptala a vy jste mi odpověděli. Myslím, že je to docela známá zpráva.

Ne, já tu zprávu neviděl, ale můžeme se potkat jindy a můžu vám poskytnout více detailů.

Není tedy zavádějící, když ve svých reklamách tvrdíte, že vaše výrobky jsou bezpečné?

Nemyslím si, že je to zavádějící. Jak definujete, jestli něco je nebo není bezpečné? Když budete kopat dost hluboko, nakonec vždy něco najdete. Ale když používáte nějaký produkt, zboží a nikdy s ním nemáte problém, tak jak definujete bezpečnost? Protože pro mě je to bezpečné.

Firmy nabízejí řešení našim zákazníkům, například mobilním operátorům, je jich spousta, 20 nebo 30 na trhu. Některé z nich mají vážné problémy s kyberbezpečností, dokumentované problémy a poruchy sítí ve světovém měřítku. My jsme to nikdy neměli.

Britská zpráva zmiňuje problémy. Můžu vám z ní citovat: Práce Centra pro hodnocení kybernetické bezpečnosti… odhaluje vážné a systematické vady v softwarovém inženýrství Huawei a v oblasti kybernetické bezpečnosti…

To je to, co jsem říkal. Přeji si, aby všechny společnosti na trhu prošly stejným přísným testováním. Potom můžeme porovnat, kdo je a kdo není bezpečný.

Bez Google Maps nebo YouTube. Nový vlajkový telefon Huawei nebude mít přístup k některým aplikacím Číst článek

Ale teď se bavíme o Huawei, ne o jiných společnostech.

Síť je ale složená ze všech prodávajících. Když budete chtít mít jistotu, že je síť bezpečná, myslíte, že oprava jednoho prodávajícího ji udělá bezpečnější? Mluvím o realitě. V síti, kde se používají naše výrobky a výrobky jiného prodávajícího byly problémy. Ale ne kvůli nám.

Pokud chcete bezpečnou síť, musíte testovat a ověřovat všechny výrobce, ne jen jednoho. Pokud se chcete zaměřit jen na jednoho a vyhrabávat a hledat problémy jen u toho jednoho, nezlepší to bezpečnost, je to hon na čarodějnice.

Spolu tu ale řešíme Huawei a vy mluvíte o zprávách o jiných společnostech.

Protože ony nikdy neprošly tak přísným testováním. Chceme tím procházet, protože nás to posouvá dál, ale to neznamená, že by naše řešení nebyla bezpečná.

Vyhrožovat všem stejně

Vy jste v Huawei viceprezidentem pro region střední, východní a severní Evropy. Pracují v těchto zemích ve vaší společnosti Číňani?

Ano.

Kolik?

Mnoho. Máme úroveň lokalizace asi na 70 procentech, Tedy, že 70 procent našich zaměstnanců jsou místní.

Podle studie Komunistické strany Číny jsou členové strany klíčoví pro rozvoj Huawei v Evropě. Věděl jste to? Neobáváte se toho?

Ne, pracuji ve společnosti 11 let a nerozumím tomu, o co se tady snažíte. Myslíte si, že každý Číňan je členem komunistické strany?

Jen se ptám na to, jestli jste věděl o té studii.

Ne, ne, ne… já prostě nerozumím otázce. Vy se mě ptáte, jestli čínští občané pracují pro Huawei v Evropě. Ano pracují. Myslíte, že švédští občané pracují ve švédských firmám ve světě? Že francouzští občané pracují ve francouzských firmách? Já myslím, že je to přirozené.

‚Úroveň rizika je neakceptovatelná‘. Huawei a ZTE se nemohou účastnit tendru pražského letiště Číst článek

Dobře, můžete mít říct víc o Komisích pro etiku a dodržování předpisů v Huawei, konkrétně tady v Praze?

Tyto komise mají několik funkcí. Za prvé je to hlas zaměstnanců, který může být slyšet. Je to jako interní sbírka hlasů odspodu navrch. Lidé si můžou stěžovat, vyjadřovat znepokojení, když mají nápad, jsou vyslyšeni. Za druhé je to řízení krajanů. Protože krajani mají nárok na příspěvek na bydlení, jídlo a tak dále. A to jsou hlavní funkce komisí pro etiku a dodržování předpisů.

Takže se neobáváte, že by mohla být ohrožena nezávislost Huawei na čínském režimu?

Nechápu jak.

Protože v Huawei funguje komise, která je reformovanou verzí podnikové komunistické buňky.

Jak jste dospěla k tomu, že jsou to reformované verze komunistických buněk?

Z interních dokumentů Huawei. Já ty dokumenty viděla.

Prosím pošlete mi to, protože o tom slyším poprvé a to jsem ve firmě 11 let. Ještě jedna věc. Mnoho lidí říká, že Huawei, protože je z Číny, musí dodržovat čínské právo, že je tam komunistická strana a tak dále. Myslíte si, že nějaké jiné společnosti, které působí v Číně, mají jiné regulace? Já mluvím o amerických společnostech, evropských společnostech…

Ale teď se bavíme o Huawei.

Tomu rozumím. Ale musíte vyhrožovat všem stejně, jinak diskriminujete.

Mluvím o tom, že ve vaší nezávislé společnosti jsou malé organizace napojené na komunistickou stranu, která je rozhodovací silou v Číně.

A já vám říkám, že to není pravda. Tady nejsou žádné vazby mezi Huawei a čínských státem. A Huawei, přestože působí v Číně, se snaží být tak daleko, jak je to jen možné od čínského státu, jsme soukromá společnost a nechceme být ovlivňováni.

Etika a represe vůči Ujgurům

Má používání technologií etický rozměr?

Má a má i několik etických dopadů. Ale jak definujete etický?

Například, že nemůžete technologie prodat komukoli. Nemůžete je využívat jakkoli.

To je věc, které lidi ne úplně rozumí. My nevlastníme sítě. My nebudujeme 5G technologie. My prodáváme řešení našim zákazníkům. Oni používají naše řešení a technologické know how, aby sítě postavili. Nakupují od nás, od jiných společností, skládají to dohromady, protože my musíme projít tendry. A pokud nabízíme dobrou technologii za dobrou cenu, vyhrajeme ten tendr. Pokud ne, vyhraje to někdo jiný.

Tím pádem je pak síť tvořena naší technologií, evropskou technologií, americkou, japonskou technologií. Je do toho zapojeno mnoho firem. Takže pokud máte síť, není tvořena jen jednou společností.

Takže vám nezáleží na tom, kdo je váš zákazník?

Záleží nám na tom. Máme striktní pravidla na ověřování našich dodavatelů a na ověřování našich zákazníků. A pokud podepíšeme smlouvu s naším zákazníkem, podstupujeme proces ověřování. Máme na to ve společnosti speciální oddělení, které ověřuje smlouvy a obchodní doložky. A toto oddělení má svou komisi taky.

Jeho rodiče poslali na převýchovu. ‚Čekal jsem pláč, máma místo toho chválí Čínu,‘ říká ujgurský aktivista Číst článek

Etika tedy je pro vás důležitá?

Jako pro každého.

Tak proč je firma Huawei zapojena do represí vůči Ujgurům v Sin-ťiangu?

Nevím o tom, že by byla zapojena. Za prvé nepracuji v Číně, pracuji pro region střední, východní a severní Evropy, takže…

A taky pracujete v Huawei už 11 let…

U tak velké společnosti, která má 190 tisíc zaměstnanců ve 170 zemích, není možné mít všechny informace o všem. To by vám explodovala hlava. A já nevím, jestli spolupracujeme na tomto druhu aktivit, které vy popisujete. Pokud byste ale byla prodejcem chleba…

Pane Kendzio, já nejsem obchodník, já jsem novinářka.

Ale přemýšlejte o tom jinak. Kdybyste prodávala chleba, a někdo by z něj připravil otrávené jednohubky. Byla byste za to odpovědná?

Možná ne, pokud by se to stalo poprvé, ale pokud by se to opakovalo, tak ano.

Pokud byste o tom věděla.

Další způsob, jak zničit identitu Ujgurů. Čínské úřady devastují hřbitovy s ostatky jejich předků Číst článek

Takže o tom nevíte? Ale například v roce 2011 jste podepsali dohodu s místní policií, že budete analyzovat data z monitoringu této minority. V roce 2016 Huawei podepsal strategickou spolupráci se Sin-ťiangem na rozvoji pilotního projektu chytrých měst.

Podepsání projektu na chytrá města neznamená žádné porušování etiky.

Myslíte si, bez ohledu na to pro jakou společnost pracujete, že je etické budovat systém, který provozuje koncentrační nebo chcete-li sběrné tábory?

To je velmi silné tvrzení. Za prvé nevím o prodeji těch systémů, protože to není můj region. Za druhé možná je to moje neznalost, ale nevím o žádných koncentračních táborech v Číně, ani v Sin-ťiangu pro Ujgury. Možná proto, že tolik pracuji ve svém regionu. Snažíte se mě ptát na můj osobní politický názor?

Ano, v této poslední otázce ano.

Ale já tu reprezentuji svou společnost. Jestli chcete slyšet můj osobní názor, tak to nemůže být součástí tohoto rozhovoru.