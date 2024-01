S hubnutím nespěchejte. Tělo bychom neměli vnímat jako problém, přibližuje výživová poradkyně

„Nadbytek kolem nás utlumuje, nevnímáme vnitřní hlas, který říká, jestli jsme nasyceni,“ zamýšlí se nad hlubší podstatou přejídání v rozhovoru pro Radiožurnál v pořadu Host Lucie Výborné výživová poradkyně a lektorka Lenka Vymlátilová. Sama si prošla nejrůznějšími dietami, až našla zdravý způsob hubnutí a udržení váhy v organizaci STOB, kde dnes pracuje. Host Lucie Výborné Praha 7:29 13. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lenka Vymlátilová je výživová poradkyně a lektorka. Sama si prošla nejrůznějšími dietami, až našla zdravý způsob hubnutí a udržení váhy v organizaci STOB, kde je dnes i lektorkou | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Sama jste prošla dekádou různých diet a už přes deset let pomáháte lidem hubnout, jaká byla vaše cesta?

Když mi bylo kolem patnácti, šetnácti let, začala jsem s různými dietami. Když se na to dívám zpětně, nebyly nutné, měla jsem jen mírnou nadváhu. Ze všech diet a experimentů si nejvíce vybavuji tukožroutskou polévku a období přejídání a hladu.

Moje maminka mi řekla, ať se přihlásím do STOBu, kde měly dobrou zkušenost její kamarádky. Tam mi to opravdu pomohlo, našla jsem zdravý způsob hubnutí a udržení váhy. Jelikož jsem na vysoké škole studovala obor Chemie a technologie potravin, který s výživou úzce souvisí, zatoužila jsem být ve STOBu lektorkou, což se mi i splnilo.

Máte teď, na začátku ledna, nejvíc práce?

Paradoxně ne, větší pracovní nápor obvykle přichází až v únoru, březnu. Teď se do hubnutí lidé ještě pouští sami, mě oslovují, až když jim dojde dech.

Zmiňujete, že lidé hubnou sami. Je to podle vás snazší ve skupině?

Za mě je hubnout ve skupině velká výhoda, i mně to pomohlo. Jsou klienti, kteří jsou hodně introvertní, anebo lidé, kteří pracují s lidmi a preferují individuální přístup.

Mně práce ve skupině vyhovuje a říkám, že radost je ve skupině dvojnásobná, zatímco případný nezdar poloviční. Díky skupině se zbavíte pocitu že jste divná, protože slyšíte, že situace, kterou řešíte potkává i ostatní lidi, a že prožíváte to, co ostatní hubnoucí.

Jaký je postup při hubnutí ve STOBu?

Na začátku práce s klientem vždy mapujeme motivaci. Většina klientů ví, jak by chtěli vypadat, kolik by chtěli vážit. Já dále kladu otázky jako: „Co vám zhubnutí přinese, jak se budete cítit, co se změní ve vašem životě“. Snažím se do procesu vpustit emoce, aby neprobíhal jen na racionální úrovni.

Člověk si může uvědomit, co bude prožívat a jak se bude cítit, když zhubne, a díky tomu může být jeho motivace silnější. Vážení a měření děláme na přání klientů a taky proto, že se od nás očekává, my to k práci s klientem vůbec nepotřebujeme.

Existují nějaké způsoby redukce váhy, které vám vadí?

Vadí mi kruté diety, které propagují hladovění. Také nemám ráda doporučení, které nerespektují jedince. Existuje nějaký obecný základ, který bychom měli všichni dodržovat, ale univerzální přístupy platí jen do jisté míry.

I když někdo úspěšně zhubne a má pocit, že objevil svatý grál, protože jeho recept na hubnutí je ten pravý, nemusí nutně jeho postup fungovat pro jiné lidi.

Jaké věci byste odebrala z našeho jídelníčku, které tělu opravdu neprospívají?

Ve STOBu říkáme, že nic v rozumném množství neškodí. Kdybych mohla, tak bych ale zcela vyřadila slazené limonády a kyselky. Doporučuji sledovat potravinové obaly. Jedna kostka cukru má 4 gramy, půllitru minerální vody má 20 gramů cukru, což je 5 kostek.

Představte si, že ráno vstanete a do čaje si dáte pět kostek cukru. Další věc, kterou považuji za zbytečnou, je smažení jako kulinární úprava. Pokud je to jednou ročně kapr k Vánocům, tak je to v pořádku, ale pokud je to každý týden, tak mi to přijde nepotřebné.

Z čeho pramení spěch při hubnutí?

Myslím, že to spočívá v tom, že lidé vnímají své tělo jako problém, který je potřeba rychle vyřešit, zbavit se ho. Dobře nastavený režim redukce váhy, který není příliš ambiciózní, nám cíle pomůže splnit.

Jak se výživová poradkyně dívá na ketodiety? Považuje hlad za zdravý? Poslechněte si celý rozhovor!