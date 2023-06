Čerpadla, vysoušeče a topidla. Z Roudnice nad Labem vyjela pomoc pro lidi zasažené zničením Kachovky

Pomoc lidem postiženým zničením ukrajinské Kachovské přehrady vyjela v pondělí z Roudnice nad Labem do ukrajinského Chersonu. Na benzinové centrály, motorová čerpadla nebo teplomety se lidé složili ve sbírce pořádané Nadačním fondem pro Ukrajinu. Roudnice nad Labem 13:48 20. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z Roudnice nad Labem zamířily na Ukrajinu vysoušeče a další pomoc pro lidi postižené zničením Kachovské přehrady | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Kamion se 60 naftovými topidly a kanystry se vydal z Roudnice nad Labem směrem na východ v pondělí odpoledne. Nejprve zamířil do Zlína, kde nabral ještě 60 benzinových elektrocentrál a 20 motorových čerpadel. Náklad by měl do cíle dorazit v pátek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Z Roudnice nad Labem zamířily na Ukrajinu vysoušeče a další pomoc pro lidi postižené zničením Kachovské přehrady

Tuto pomoc pořídil Nadační fond pro Ukrajinu z finančních darů veřejnosti – během sedmi dnů se na jeho účtu sešlo víc než milion korun.

Podle koordinátora Martina Ondráčka mají lidé stále zájem podporovat válkou sužovanou Ukrajinu. Za pár dnů by tak mohl do Chersonské oblasti zamířit další kamion s podobným nákladem. V úterý na Ukrajinu pošlou tiskárnu, scanner a drony.

Nadační fond pro Ukrajinu má díky kontaktům na Ukrajině dobrý přehled o tom, co tam lidé po protržení Kachovské přehrady nejvíce potřebují.

Lidé ale mohou pomoci i jinak – například přispěním na nákup 10 tun plastické trhaviny pro ukrajinskou národní policii. Ta ji bude využívat k odminování území osvobozeného od ruských okupantů.