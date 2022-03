OBRAZEM: Úsměvy, pomoc policistů a žádní ‚bubáci‘. Do Ostravy v noci dorazil humanitární vlak z Čopu

První souprava z Čopu dorazila v noci na úterý. Druhá souprava vyrazí z Bohumína směrem do Čopu v přijede na místo v úterý kolem 11. hodiny a odpoledne se vydá s ukrajinskými uprchlíky směrem do Česka. Už v pátek České dráhy vypravily dva humanitární vlaky do polského Przemyślu poblíž polsko-ukrajinské hranice.