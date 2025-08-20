Humpolec rozesílá varování školám: Nechoďte s dětmi z bezpečnostních důvodů do nelegálního chovu tygrů
V nelegálním chovu v Kletečné u Humpolce chovají 16 tygrů, dva lvy a dvě pumy. Zvěřinec funguje již několik let bez platných povolení. Město Humpolec ale nemá jak šelmy odebrat, protože je nemá kam jinam umístit. Městský úřad v Humpolci se nyní obává, že by k chovatelům chodily děti ze základních škol. Ředitelům tak rozeslali před tímto zařízením varování. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí města Jiří Aujezdský.
„Město Humpolec prostřednictvím oddělení školství informovalo všechny mateřské a základní školy na území obce s rozšířenou působností Humpolec, aby z bezpečnostních důvodů nenavštěvovaly zookoutek v Kletečné,“ potvrdil Radiožurnálu mluvčí města Aujezdský.
Právě tam totiž úředníci s Českou inspekcí životního prostředí minulý týden zabavili 108 zvířat kvůli podezření z týrání. Do záchranných stanic po Česku tak rozvozili dravce, sovy, ale také mývaly, fretky nebo lišky. Podle veterinářů totiž žili ve zcela nevyhovujících podmínkách, mělo tak docházet k jejich týrání a hrozilo jim zhoršování zdravotního stavu nebo i úhyn.
Ta největší zvířata však ve zvěřinci zůstávají. Chovatelé Ladislav Váňa a Jana Svatošová se tam nadále starají o 16 tygrů ussurijských, kteří jsou považováni za největší šelmy na světě, dále o dva lvy pustinné a dvě pumy americké.
Všechny tyto kočky, jak už informoval server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, ale žijí v nevyhovujících podmínkách a jejich zdravotní stav se horší. Váňa je navíc už pět let chová bez povolení.
Chovatelé se nechtěli k odebrání zvířat do předběžné náhradní péče vyjadřovat. Svatošová pouze řekla, že Váňa to nese těžce, protože zvířata vnímá jako své děti.
Kam zvířata přesunout?
Město by chtělo šelmy zabavit, ale nemá kam tolik velkých koček přesunout. I když se Humpolec několik let snaží situaci řešit a dvojici opakovaně pokutuje za neoprávněný chov zvířat, zastání u výše postavených institucí zatím nenašel. Šelmy totiž mohou být podle zákona umístěny pouze do speciálních záchranných center, ta v Česku ale chybí.
Tygři se navíc rychle rozmnožují. Od roku 2022 sice v Česku platí zákaz množení těchto šelem mimo licencované zoologické zahrady, za poslední rok se ale jejich počet ve zvěřinci v Kletečné zdvojnásobil. Poslední dvě mláďata přišla na svět letos v červnu.
Všichni jsou si příbuzní. „14 z přítomných 16 tygrů lze označit za vlastní odchovy majitelů vzešlé z jednoho sourozeneckého páru tygrů v jejich držení,“ uvedla mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká. Inspekce tyto postupy označila za „krajně neetické a nežádoucí“.
Váňa měl problémy s úřady už v roce 2017. Tehdy i přes vydaný zákaz choval levharty. Případ tehdy vyšetřovala policie jako přečin maření úředního rozhodnutí.
Vysvětlovat také musel úhyn jelena a laně, ke kterému podle znaleckého posudku došlo kvůli zanedbání péče o zvířata. Váňa se závěry policie nesouhlasil.
V zookoutku jeden čas choval až 1700 zvířat. Tvrdil, že jeho podnik funguje jako záchranná stanice. V roce 2014 si pořídil první dva lvy a oznámil, že s útulkem končí a bude se věnovat už pouze chovu šelem.