Chystáme změny, oznámil ministr Hüner. Týkat se mají personálního obsazení výboru pro jadernou energetiku

Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) chystá personální změny ve Stálém výboru pro jadernou energetiku. Nyní se podle něho požaduje jiný odborný typ lidí, než tomu bylo doposud. Vládě, která o tom rozhodne, chce svůj návrh předložit začátkem června. Hüner to řekl v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Praha 16:13 20. května 2018

„Chystáme změny. Připravuji se svými kolegy materiál do vlády, kterou seznámíme s mezičasovým výsledkem. Nedá se říct, že bych nebyl spokojen s fungováním výboru, ale ten požadavek bude na trošku jiný odborný typ lidí, než tomu bylo dosud. Bude to co nejdříve, to znamená, že začátkem června to půjde do vlády. Je na ní, jaký zvolí další postup, a tím pádem i složení tohoto výboru,“ uvedl Hüner.

Stálý výbor pro jadernou energetiku je meziresortním koordinačním a poradním orgánem vlády, předsedá mu ministr průmyslu.

Státní energetická koncepce počítá s dostavbou dalšího jaderného bloku do roku 2035. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová v rozhovoru pro Českou televizi uvedla, že příprava má už teď minimálně dvouleté zpoždění. Už před dvěma lety podle ní mělo být rozhodnuto o tom, jaký si stát vybere investorský model výstavby.

Nový blok do 2035

Aktuálně se diskutuje o dvou variantách. „První varianta je příprava výstavby nového jaderného zdroje a následně financování a výstavba firmou ČEZ, tak jak ji dnes známe. Druhá varianta k posouzení je ČEZ po nějaké fázi transformace, kdy by jeho stoprocentně státem vlastněná část realizovala stavbu,“ uvedl tento týden Hüner.

S třetí možností, která předpokládala, že by ČEZ zřídil stoprocentní jím vlastněnou společnost, která by jaderný zdroj stavěla, se nyní podle ministra nepočítá. Konkrétní model výstavby by měl být předložen do konce listopadu, původně se počítalo už s květnem.

Hüner je přesvědčen, že dostavba nového jaderného bloku se do roku 2035 stihne, řekl v neděli. „Se zpožděním se počítá. Původní předpoklad byl, že by to dílo bylo dokončeno v roce 2033. Uděláme vše pro to, aby to bylo v roce 2035, a pevně tomu věřím,“ doplnil ministr.

O tom, jaká bude v roce 2035 cena elektřiny, podle něj nerozhoduje, jaký energetický mix v Česku v té době bude. „Tu ovlivňuje a bude ovlivňovat tržní cena této komodity. To znamená, jestli jí bude v Evropě a v našem okolí dostatek. Německo prochází výraznou strukturální změnou a je možné, že ji nebude chtít vyvážet. Polsko vyrábí 85 procent elektřiny z uhlí. Aby vyhovělo legislativním požadavkům na ekologii, bude to muset změnit. Rakousko je v zimním období deficitní,“ dodal Hüner. Pokud bude nedostatek elektřiny, je podle něj výrazné nebezpečí zvýšení její ceny.