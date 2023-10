Do centra Plzně se vrátila opravená socha Hurvínka. Mladí hokejisté, kteří soše urazili hlavu, se omluvili

Na centrální plzeňské náměstí se v pondělí vrátila opravená bronzová socha Hurvínka, které na začátku září vandalové urazili hlavu. K činu se přiznali místní juniorští hokejisté. Dva také předstoupili před novináře i před autorku sochy, česko-kanadskou sochařku Leu Vivot, a omluvili se. Plzeň 14:18 23. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvacetikilovou hlavu Hurvínka urazili 9. září mladí hokejisté z juniorského týmu HC Škoda Plzeň. Mladíci se sami přihlásili | Foto: Iva Kokešová | Zdroj: Český rozhlas

S Nadačním fondem Plzeň sobě, který sousoší Spejbla a Hurvínka na lavičce na náměstí v roce 2020 umístil, se dohodli na náhradě škody i na brigádě, řekl Roman Jurečko z fondu.

Policie zatím věc neuzavřela, nepadla ani žádná obvinění, uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Nechtěla komentovat, zda policie někoho obviní, věc odloží nebo předá jako přestupek.

Dvacetikilovou hlavu Hurvínka urazili 9. září mladí hokejisté z juniorského týmu HC Škoda Plzeň. Mladíci se sami přihlásili a věc s nimi řešil i klub, který jejich počínání odsoudil.

„Byla to od nás klukovina. Snažíme se odčinit, co se stalo, a děláme maximum pro to, aby se to odčinilo a bylo to v pořádku. Bude z naší strany finanční náhrada a zbytek se zatím řeší,“ řekl sedmnáctiletý Jonáš.

Podle Jurečky stála oprava sochy asi 60 000 korun, další náklady byly za dopravu sochy na opravu do slévárny v Podkrkonoší a zpět a za její instalaci. Celková částka nepřesáhne 100 000 korun.

„Mluvili jsme s nimi, s jejich rodinami. Ti kluci se k tomu přiznali a já to beru tak, že to opravdu byla od nich klukovina. Jestli to má nějakým způsobem působit, tak ať to působí výchovným způsobem. Kluci řekli, že si tady udělají nějaké brigády, ke všemu se doznali, chtějí to napravit,“ řekl Jurečko. Ocenil, že se mladíci přiznali a jak se k věci postavili.

„Je vidět, že naši studenti mají víc síly, než vědí. Ale ať ji uplatní někde jinde - ať změní svět,“ řekla Vivot.

Mladíkům poničení sochy odpustila. Není to její první socha, která se stala terčem vandalů nebo zlodějů. Některá její díla vyvolávala v minulosti kontroverze, v New Yorku, v Montrealu a v Torontu někdo jejích sochy ukradl, socha z Toronta se prý nikdy nenašla.

Lavičku se sedícími bronzovými sochami nejslavnějších českých loutek Spejbla a Hurvínka ve velikosti dospělého muže a malého chlapce umístil nadační fond na náměstí jako připomínku 100 let od vzniku loutky Spejbla.

Hurvínkova hlava není upevněná napevno, dá se s ní pohybovat a také se dá koulet jejíma očima. Vivot, která na jejich výrobě pracovala dva roky, prozradila, že k postavičkám v budoucnu přibude ještě pes Žeryk. Na jeho soše už pracuje.

Sousoší slavných loutek je od června 2002 také v Šafaříkových sadech. I tyto sochy si za cíl útoků vybrali vandalové. V září 2002 nejdříve urazili hlavu Spejblovi a o den později i Hurvínkovi. O tři dny později někdo ještě urazil Spejblovi pravou ruku, položil ji na podstavec na lopuchový list a ozdobil květy.

Město poškozené sochy sejmulo a na své místo se vrátily až v dubnu následujícího roku. Původní sochy byly z pryskyřice, nové dalo město odlít z bronzu.