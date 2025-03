Hustopeče nad Bečvou kvůli nehodě vlaku s benzenem požádaly hygieniky o pravidelný monitoring studní

Podle výsledků prvních odběrů byla v jednom z pěti odebraných vzorků identifikována přítomnost benzenu, jeho hodnota je však pod hygienickým limitem. Jde o chatovou lokalitu za jezerem, které leží naproti místu havárie. Z preventivních důvodů hygienici nedoporučují vodu používat. Jedná se o případném přistavení cisterny, řekl v pátek Vahala.

„Atmosféra po té havárii - lidé jsou nervózní, to je jasné. Ve spolupráci s ‚hygienou‘ nám bylo doporučeno, abychom vytipovali pět studní. Hygienici poté odebírali vzorky a odebírat je budou teď asi každý den. Je dobré to odebírat nyní, ale zároveň je potřeba mít nějaký delší časový horizont. Hygienu jsme požádali, aby nám vypracovala harmonogram odběrů vzorků do budoucna,“ uvedl místostarosta.

Voda ve studnách by se měla podle zástupců obcí sledovat po delší čas. Záležet bude totiž na tom, jak se benzen, který v místě havárie pronikl do podzemních vod, bude dařit odchytávat, zda se jeho koncentrace bude zvyšovat, či snižovat a v jaké míře zaberou sanační opatření.

Hygienici ve čtvrtek oznámili, že obyvatelé Hustopečí nad Bečvou nemusejí mít o kvalitu pitné vody obavu, ale kvůli předběžné opatrnosti nedoporučují používat vodu ze studní v chatové oblasti u řeky Bečvy. Jde konkrétně o chaty vymezené objekty s evidenčními čísly 31 a 45.

Důvodem je to, že v jednom z pěti odebraných vzorků v uvedené lokalitě byla identifikována přítomnost benzenu. Zjištěná hodnota je však pod hygienickým limitem jeden mikrogram na litr. V monitoringu jakosti vody budou pokračovat dnes, zveřejnili hasiči informace hygieniků na svých stránkách.

Podle místostarosty jde o chatovou oblast naproti vlakovému nádraží, na druhém břehu jezer směrem k Bečvě. „Jde o chaty, ale někteří tam bydlí i celoročně. Lidé, co tam bydlí, už volají, jaký bude postup. Budeme to dnes řešit na štábu, uvidíme, co nám doporučí, zda například přistavit cisterny,“ dodal místostarosta.

Zvýšené obsahy benzenu se podle České inspekce životního prostředí vyskytly v nejbližší umělé vodní nádrži č. 6, v ostatních monitorovaných povrchových vodách jsou hodnoty benzenu nízké a pod limity znečištění.

Rovněž i výsledky analýz koncentrací benzenu prováděných Povodím Moravy v pěti odběrných profilech na řece Bečvě jsou stále výrazně pod limitní hodnotou pro povrchové vody, uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Obyvatele Hustopečí nad Bečvou dnes vlastník a provozovatel úpravny vody, obec Starý Jičín, ubezpečil, že dodávaná pitná voda splňuje hygienické limity.