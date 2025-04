Busta Gottwalda, ale taky tankobuldozer. Liberty Ostrava chce prodat nepotřebný majetek

Do detailu i s veškerým potrubím namalovaná celá huť z různých stran, busty komunistických prezidentů, anebo plastika připomínající zapálení vysoké pece. Tyto poklady se v huti sbíraly od poloviny minulého století. Nabízená cena začíná na stovkách korun, nejdražší jsou i za statisíce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ostravská huť začala prodávat nepotřebný majetek. Více v reportáži Martina Knitla

„Polovina děl byla v depozitáři, polovina byla v závodech, na chodbách a zejména v kancelářích,“ potvrdila mluvčí huti Kateřina Zajíčková.

Pro zajímavost – Antonín Zápotocký stojí 44 tisíc korun, Klement Gottwald je čtyřikrát dražší. Výstava uměleckých děl u ředitelství podniku začíná v pondělí, samotný elektronický prodej podobný dražbě je v plánu na přelomu května a června.

2:24 Koksovně huti Liberty dochází prostor pro skladování kontaminované vody. Sanace by stála 3,5 miliardy Číst článek

Nepotřebného majetku je ale mnohem více. „Máme vyčleněno například 612 parcel, 320 staveb, 3140 strojů a zařízení a 207 uměleckých děl,“ vypočítává Zajíčková.

Do veřejného prodeje jde jen to, co není potřebné pro provoz samotného závodu. Huť prodává svůj hotel a ubytovnu, polikliniku, sklady, sportoviště a dokonce i rybník. A taky třeba tankobuldozery a další zvláštní stroje. „Některé tankobuldozery byly prodány až za 600 tisíc korun,“ dodává mluvčí firmy.

Nového vlastníka hutě Liberty insolvenční správce zatím hledá. Výběrové řízení by mohlo skončit už příští měsíc.