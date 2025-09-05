Hybridní sál, kamery nebo resuscitační stanice. Českobudějovická nemocnice přestavila pavilon C

Nemocnice v Českých Budějovicích vybudovala v pavilonu C sedm operačních sálů, resuscitační stanici a pracoviště pro centrální sterilizaci. Přestavba za téměř 280 milionů korun trvala jedenáct měsíců.

Nový hybridní operační sál, který umožňuje, aby pacienta mohli operovat zároveň chirurgové, kardiologové nebo radiologové

Nový hybridní operační sál, který umožňuje, aby pacienta mohli operovat zároveň chirurgové, kardiologové nebo radiologové

V pavilonu otevřeli nové operační sály pro oddělení kardiochirurgie, hrudní a chirurgie. 

„Jeden ze sálů bude sloužit jako hybridní, kde se v jeden čas a za sterilních podmínek kombinují katetrizační metody a klasická operativa,“ popisuje ředitel kardiovaskulárního a thorakálního centra nemocnice Ladislav Pešl.

Hybridní pracoviště podle něj zjednoduší výkon a sníží zátěž operovaných pacientů. Těmi bývají nejčastěji starší kardiaci s dalšími zdravotními problémy.

„Dřív se tito pacienti operovat nemohli, protože by operaci nepřežili. Teď je věkový průměr pacientů, jimž zavádíme katetrové chlopně, 81 let,“ dodává Ladislav Pešl.

Dolní areál českobudějovické nemocnice | Foto: Václav Pancer / ČTK | Zdroj: Profimedia

Vybavení nových sálů umožňuje veškeré operativní zákroky napříč obory.  „Videomanagement přináší možnost si na libovolnou obrazovku poslat obraz z jakéhokoli přístroje, rentgenu, ultrazvuku či kamer,“ přibližuje ředitel chirurgických oborů Aleš Petřík.

Součástí pavilonu je také rozšířená resuscitační stanice, ve které jsou dva izolační boxy. „Tady leží pacienti po operaci srdce, případně hrudníku nebo po nějakém velkém cévním výkonu,“ ukazuje ředitel nemocnice Michal Šnorek. Boxy se dají zaclonit a tak zajišťují soukromí.

V přístavbě bude za rok fungovat záložní pracoviště centrální sterilizace. Nemocnice rekonstrukcí pavilonu C dokončila přestavbu horního areálu. Za více než deset let do něj investovala přes čtyři miliardy korun.

