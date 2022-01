Koronavirus, tornádo na Moravě i žloutenka typu A. Ředitelé hygien získali na odměnách i 340 tisíc korun

Ředitele krajských hygien i v loňském roce odměnilo ministerstvo zdravotnictví poměrně štědře. Nejen za krocení koronavirové situace obdrželi navíc i 330 tisíc korun, zjistil server iROZHLAS.cz. Jak ale upozorňuje například šéfka ústecké hygieny, přáli by si kromě peněz také slova uznání. „My jsme celkem skromní, stačí, když nám někdo poděkuje,“ řekla Lenka Šimůnková. Původní zpráva Praha 6:56 31. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hygienici si na odměnách oproti loňsku nepohoršili. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Již téměř dva roky by měli být základním pilířem pro zvládání koronavirové epidemie v Česku. Jak sami nyní přiznávají, trasovat desítky tisíc nově nakažených denně je téměř nemožné.

V polovině roku si ředitelé krajských hygienických stanic navíc stěžovali, že jim ministerstvo zdravotnictví vyplatilo navzdory přibývající práci nižší mimořádné odměny. Státní tajemník Stanislav Měšťan proto tehdy slíbil, že částky dorovná, informoval server iROZHLAS.cz.

Ředitelé hygien si tak vysloužili srovnatelné odměny jako v prvním roce s koronavirem, zjistil nyní server iROZHLAS.cz. Nejvíce peněz k výplatě přidal státní tajemník šéfům ve velkých městech - v Praze, Brně a Olomouci.

Bývalá ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová, která na konci roku odešla do důchodu, získala navíc přes 344 tisíc korun. Meziročně si tak polepšila o dvacet tisíc korun.

„Pozitivně byly mimo jiné hodnoceny vzdělávací programy zajištěné psychology, směřující k odstranění stresu zaměstnanců ze stávajícího pracovního vytížení,“ stojí například v odůvodnění. Tajemník Měšťan nicméně velkou část odůvodnění věnoval úspěšnému řešení covidové situace v hlavním městě.

Vyzdvihl také provádění kontrol o dodržování koronavirových pravidel. Celkem jich tak měla pražská hygiena provést 535.

‚Stačí i poděkování‘

Jak ale upozorňuje například ředitelka ústecké hygieny Lenka Šimůnková, nejde pouze o peníze. „Myslíme si, že bychom si zasloužili lepší ohodnocení, na druhou stranu je nám jasné, že nemůžou všichni dostat to, co by si přáli. My jsme celkem skromní, stačí, když nám někdo poděkuje,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Druhým nejlépe ohodnoceným šéfem se stal ředitel brněnské hygienické stanice David Křivánek. Do odůvodnění odměn se mu propsalo i tornádo na jihu Moravy, které v červnu loňského roku zničilo několik obcí. „Státní zaměstnanec významným způsobem spolupracoval se složkami Integrovaného záchranného systému a krizovým štábem při řešení problémů a škod vzniklých výskytem tornáda v Jihomoravském kraji,“ stojí ve zdůvodnění.

Křivánek navíc jako jediný hygienik získal cílovou odměnu v hodnotě 65 tisíc korun. Ta se přiděluje pouze za úspěšné splnění zvláštního úkol - v tomto případě to byla analýza, jak nejlépe automatizovat rozhodování o nařízení karantény, a za koordinaci investičních projektů.

Žloutenka typu A

Na hranici 330 tisíc korun dosáhla také ředitelka olomoucké hygieny Lenka Pešáková. I jí částku významným způsobem navýšilo řešení situace kolem koronaviru. Navíc ale také zasahovala na Jesenicku u jiné infekční nemoci - virové hepatitidy typu A. „Usměrňovala a zajišťovala komunikaci s médii, písemnou i ústní, a to v rámci celého kraje,“ píše se také v rozhodnutí tajemníka.

Hygieniky v Česku uplynulých týdnech nepotěšil na postup vlády Petra Fialy (ODS), která se rozhodla jim - stejně jako dalším vybraným profesím - na letošní rok zmrazit navýšení platů.

„U svých kolegyň vidím rozmrzelost, že nejde ani tak o peníze jako spíš o to, že vše, co se nepovede, se hází na nás. Nikdo nevidí, kolik je za tím vším práce. Jedna dvě stovky by znamenalo to, že někdo řekne, že vidí, co za práci děláme a že nám za to děkuje,“ okomentovala celou záležitost Lenka Šimůnková.

Obdobně se pro Novinky.cz již dříve vyjádřili i šéf plzeňské hygieny Michal Bartoš nebo ostravské pobočky Zuzana Babišová. „Zaměstnanci to vnímají jako políček do jejich tváří a vedení KHS pak jako komplikaci při motivování podřízených k mimořádným výkonům, kterých je a bude třeba ke zvládnutí pandemie,“ uvedla.