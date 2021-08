Hygienici nedoporučují koupaní v Hostivařské přehradě. Kvalitu vody kontrolovali po celé Praze

Voda v Hostivařské přehradě v Praze je podle hygieniků nyní ke koupání nevhodná. Důvodem je masový výskyt sinic, které mohou lidem způsobit vyrážky, zarudlé oči, rýmu i dýchací obtíže. Osvěžování se v tamní vodě by se měli vyvarovat zejména alergici, děti, těhotné ženy a lidé s oslabeným imunitním systémem. Praha 16:11 6. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hygienici zakázali koupání v Hostivařské přehradě (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

K tomuto doporučení pražští hygienici dospěli na základě měření, které provedli v pondělí. Sinice hygienici odhalili i v rybníce Šeberák a ve vodní nádrži Džbán. Vyplývá to z aktuálních informací na webu pražské hygienické stanice, jejíž pracovníci v metropoli dlouhodobě monitorují sedm přírodních koupališť.

V přehradní nádrži na potoce Botiči v Hostivaři se sinice objevují každoročně. Letos je voda v této největší vodní ploše v Praze zakalená nejméně od května, kdy ji hygienici prvně v tomto roce analyzovali.

Citlivé osoby by se neměly koupat ani v rybníce Šeberák na okraji Kunratic, kde se v letních měsících posledních let sinice rovněž pravidelně objevují. Zvýšený obsah zdraví ohrožujících bakterií je i ve vodní nádrži Džbán na Litovickém potoce. Do poloviny července byla v nádrži o výměře 18 hektarů voda bez závad. Zhoršená kvalita vody je v biotopu v Radotíně, jak hygienici konstatovali na konci července.

Od května, kdy se měření prováděla letos poprvé, je voda nejvyšší jakosti v koupalištích s přírodním čištěním vody na Lhotce v Praze 4 a v rybníku Motol. Nejlepší známkou hygienici zhodnotili v červenci i vodu v nádrži Divoká Šárka v údolí Šáreckého potoka.

Sinice obsahují látky, které mohou vyvolat vážné alergické reakce. Podle citlivosti se mohou u koupajícího objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma i dýchací obtíže. Produkují také toxiny, při velmi vážné otravě může podle hygieniků nastat i trvalé poškození jater. K množení organismů přispívá teplé počasí.