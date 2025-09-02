Hygienici na Zlínsku za léto zkontrolovali stovku táborů, uložili šest pokut
Hygienici ve Zlínském kraji zkontrolovali v červenci a srpnu stovku letních dětských táborů. Do konce srpna uložili devět sankcí, z toho tři řešili domluvou, a udělili šest peněžitých pokut v celkové výši 16 tisíc korun. Krajská hygienická stanice ve Zlínském kraji to uvedla na svých webových stránkách. Kontroly ještě nejsou uzavřené.
„Jednalo se o nedostatky převážně ve zdravotní dokumentací dětí a v několika případech byly zjištěny nedostatky ve stravování, nevhodné skladování potravin – prošlé datum použitelnosti či nedostatky v osobní hygieně personálu podílejícího se na přípravě pokrmů,“ informovali hygienici.
Vzhledem k počtu zkontrolovaných táborů je podle hygieniků počet zjištěných nedostatků nízký.
„Svědčí to o velmi dobré úrovni zabezpečení zotavovacích akcí. Provozovatelé dbají na dodržování příslušných legislativních požadavků, což souvisí i se skutečností, že dané akce pořádají ve většině případů provozovatelé, kteří mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti činnosti,“ napsala stanice.
Situace na táborech v kraji byla podle hygieniků letos klidná. „Evidovány byly pouze zvýšené výskyty klíšťat, a to zejména v okrese Vsetín a Kroměříž, kde byl současně evidován i vyšší počet hlášených táborů. Výskyt nebo podezření na výskyt infekčního onemocnění nebyl zaznamenán,“ dodala hygienická stanice.
V kraji bylo letos v létě nahlášeno 106 táborů pro více než 30 dětí, kterých se zúčastnilo téměř sedm tisíc dětí. Konaly se také dvě desítky menších akcí, do kterých se zapojilo 541 dětí.
Hygienici v létě udělali 105 kontrol, z toho 95 kontrol na táborech pro víc dětí, sedm kontrol na menších akcích a tři kontroly v provozovnách stravovacích služeb zajišťujících stravování účastníků táborů.