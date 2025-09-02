Hygienici na Zlínsku za léto zkontrolovali stovku táborů, uložili šest pokut

Hygienici ve Zlínském kraji zkontrolovali v červenci a srpnu stovku letních dětských táborů. Do konce srpna uložili devět sankcí, z toho tři řešili domluvou, a udělili šest peněžitých pokut v celkové výši 16 tisíc korun. Krajská hygienická stanice ve Zlínském kraji to uvedla na svých webových stránkách. Kontroly ještě nejsou uzavřené.

Dětský letní tábor (ilustrační foto)

Ve Zlínském kraji bylo letos nahlášeno 106 letních táborů. Zúčastnilo se jich téměř sedm tisíc dětí (Ilustrační foto) | Zdroj: Maxmilian Šturm - skautské středisko Zvičina ze Dvora Králové nad Labem

„Jednalo se o nedostatky převážně ve zdravotní dokumentací dětí a v několika případech byly zjištěny nedostatky ve stravování, nevhodné skladování potravin – prošlé datum použitelnosti či nedostatky v osobní hygieně personálu podílejícího se na přípravě pokrmů,“ informovali hygienici.

Duševní potíže řeší děti i na letních táborech, vedoucí by jim měli být oporou, podotýká expertka

Vzhledem k počtu zkontrolovaných táborů je podle hygieniků počet zjištěných nedostatků nízký.

„Svědčí to o velmi dobré úrovni zabezpečení zotavovacích akcí. Provozovatelé dbají na dodržování příslušných legislativních požadavků, což souvisí i se skutečností, že dané akce pořádají ve většině případů provozovatelé, kteří mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti činnosti,“ napsala stanice.

Situace na táborech v kraji byla podle hygieniků letos klidná. „Evidovány byly pouze zvýšené výskyty klíšťat, a to zejména v okrese Vsetín a Kroměříž, kde byl současně evidován i vyšší počet hlášených táborů. Výskyt nebo podezření na výskyt infekčního onemocnění nebyl zaznamenán,“ dodala hygienická stanice.

Ředitelku krajské hygienické stanice ve Zlíně prošetří kvůli jejím kauzám speciální komise

V kraji bylo letos v létě nahlášeno 106 táborů pro více než 30 dětí, kterých se zúčastnilo téměř sedm tisíc dětí. Konaly se také dvě desítky menších akcí, do kterých se zapojilo 541 dětí.

Hygienici v létě udělali 105 kontrol, z toho 95 kontrol na táborech pro víc dětí, sedm kontrol na menších akcích a tři kontroly v provozovnách stravovacích služeb zajišťujících stravování účastníků táborů.

