Hygiena zvažuje, že bude trasovat jen vážné případy, řekl Babiš. Změny by se mohly týkat i respirátorů

Hygienici uvažují o trasování pouze vážných případů covidu-19, informoval vládu podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ministr zdravotnictví. Více informací by mělo být oznámeno do pátku, řekl na tiskové konferenci. Změna by se mohla týkat také lidí, kteří používají respirátor. Ti by po setkání s infikovaným by nemuseli do karantény, naznačil Babiš, co hygienici zvažují. Podle premiéra je v karanténě velké množství lidí, kteří nemají žádné symptomy.

