Rouška, dva metry a 15 minut už nestačí. Hygienici zpřísnili trasování kontaktů lidí s koronavirem

„Dostal jsem to až od dětí, které očkované nebyly. Začaly mě strašlivě bolet klouby, záda, svaly, furt se to přesouvalo, zmizel mi čich a chuť, přišla na mě velká únava," líčí své nakažení Jiří z Jablonce nad Nisou, který se koronavirem nakazil necelý týden po druhé dávce očkování, kdy ještě neměl plnou imunitu. Hygienici mají podezření na variantu delta. Ta v Česku podle Státního zdravotního ústavu převažuje z 95 %.

V průběhu prázdnin proto začali hygienici ke každému nově zjištěnému případu při trasování přistupovat tak, jako by šlo právě o deltu. „Trasování je pečlivější. Zvažujeme i to, že u delty je snadnější šíření vzduchem, takže kontakty jsou vyhodnocovány přísněji. Týká se to i těch, které trvaly méně než 15 minut a byly na delší vzdálenost. Protože bereme v potaz i šíření vzduchem, dáváme 14 denní karanténu,“ upozorňuje hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Kromě délky doby kontaktu a vzdálenosti hygienici posuzují i to, jestli byly osoby očkované nebo ne. Ochrana úst a nosu s rozšířením nakažlivější varianty viru přestala být pádným argumentem. „V případě potvrzení onemocnění Covid způsobené novou variantou viru jsou osoby v úzkém kontaktu posuzovány individuálně. Vůbec se v těchto případech nezohledňuje použití ochrany dýchacích cest,“ říká mluvčí Moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla. Stále ale platí, že nasazený respirátor je účinnou bariérou.

Jinak než dřív hygienici přistupují i k situacím, kdy se člověk s nakaženým setkal v místnosti. „Pokud je kontakt v uzavřené místnosti, tak se už neptáme, jestli to bylo 1,5 nebo dva metry,“ informuje Svrčinová.

Přísnější jsou hygienici i při ukončení nařízené izolace a karantény. „V případě mutace beta, gama nebo delta, je nutné absolvovat PCR test, což u běžné verze koronaviru není, takže tam je ten rozdíl,“ přibližuje mluvčí středočeské hygieny Dana Šalamunová.

S trasováním mají ale podle Svrčinové hygienické stanice často potíže. Nakažení lidé jim hlásí v průměru jeden až dva rizikové kontakty. „Máme trochu problém, že i když nám nahlásí kontakt, tak ho nemůžeme dotrasovat, protože se nedovoláme. Mnohdy proto, že jsou lidi na dovolených a v zahraničí neberou cizí čísla. Musíme se tak opakovaně o kontaktování snažit a když se nám to 2 krát, 3 krát nepodaří, tak posíláme rozhodnutí o nařízení karanténních opatření,“ říká hlavní hygienička.

Všechna opatření reagují na to, že delta varianta koronaviru je 2,5 krát nakažlivější než ta původní. „Ta nakažlivost je dána silou vazby povrchového výběžku S na specifický receptor vnímavých buněk v epiteliích plic. Je to vlastně silnější magnet – uplatní se přednostně a je na místě činu dříve, vytěsní ten virus, pokud to stíhá, z té vazby na specifický receptor, to je ta větší nakažlivost,“ vysvětluje ředitel biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer.