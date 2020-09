V Praze jsou podle Jágrové už všechna opatření kromě plošné karantény. Tu ale hygienici nechtějí

Praha je nejvíce zasaženým regionem Česka, šéfka tamní hygienické stanice Zdeňka Jágrová ale přiznává, že pro zpomalení šíření koronaviru již mnoho dalšího udělat nemůže. V rozhovoru pro Seznam Zprávy řekla, že krajním řešením je plošná karanténa, které se ale hygienici snaží vyhnout. Praha 20:22 10. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová | Foto: Petr Topič / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Podle Zdeňky Jágrové v metropoli Česka momentálně neprobíhá přenos ve velkých klastrech. „Nemáme žádný, který by měl 50, 100 nebo 150 lidí. Takové nemáme vůbec,“ řekla serveru Seznam Zprávy.

Největší skupiny nakažených jsou podle hygieničky po osmi, maximálně po 17 případech a nelze určit, v jakém místě nebo skupině obyvatel se nákaza nejvíce šíří.

„Je to jeden celek. Nedovedete najít jedno kruciální místo, kde by se lidé scházeli.“ Jde tak o jinou situaci než v případě letního šíření mezi účastníky nočních akcí.

Problém je podle Jágrové s dohledáváním zdroje nákazy. „Je to den ode dne jinak. Předevčírem bylo až 48 procent těch, u kterých jsme se nedopátrali možného zdroje,“ uvedla. Procento se podle ní většinou o něco sníží, nejde však o výrazný pokles. Mezi nakaženými bývá asi čtvrtina cizinců.

⚠ V Praze je, dle posledních výsledků laboratorních testů, celkem 6.424 potvrzených případů onemocnění covid-19.

V průběhu uplynulých 24 hodin bylo potvrzeno 216 nových pozitivních případů.

K dnešnímu dni je v Praze evidováno 1.744 aktivních onemocnění.https://t.co/O3dR6wQ4Gm pic.twitter.com/1mcQN5urYj — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) September 9, 2020

‚Není kam sáhnout‘

Od pondělka počítá hlavní pražská hygienička se zavedením povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol. Co se týká dalších opatření, už prý kromě plošné karantény není kam sáhnout. „Určitě budeme dělat vše pro to, aby k tomu (plošná karanténa - pozn. red.) nedošlo. Moc dalších opatření není, můžou se rozšířit ještě roušky na školách,“ říká. Dodala ale, že roušky by mely negativní dopad na vyučování, proto není rozšíření opatření ve školách preferované.

Opatření na sportovních akcích pražští hygienici podle Jágrové neplánují. Jak říká, přenos probíhá většinou spíš mezi sportovci, než mezi diváky. „Jak tam je těsný kontakt a jak mají vyšší tepovou frekvenci a víc se potí a tak díle, tak dochází snáze k přenosu infekce mezi hráči.“

Diváci na sportovních a dalších venkovních akcích by ale měli také zvážit použití roušky. „Byť to není budova - protože je tam větší počet lidí a nikdy nevíte.“ Jágrová dodává, že velkou část nakažených v posledních dnech tvoří právě mladí lidé, kteří na tyto akce chodí.

Skupina seniorů by měla opět důsledně dbát na svou ochranu, podobně jako na jaře. Pokud se opravdu chtějí chránit, tak jsou momentálně cenově dostupné i respirátory, takže by se měli zásobit a využít tam, kde očekávají, že by přenos mohl být zvýšený,“ doporučuje hlavní pražská hygienička.

Pokud jde o budoucí vývoj, Jágrová optimismem nehýří. „Situace se určitě nebude vyvíjet příznivě minimálně dalších 14 dnů,“ uvedla.

Ve středu hygienická stanice v Praze hlásila denní přírůstek 216 případů. Celkem tak od začátku pandemie koronaviru v hlavním městě stanice eviduje 6424. Aktivních onemocnění bylo ve středu 1744.