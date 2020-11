Lžou lidé při hlášení kontaktů? ‚Nemůžeme to vyloučit a důvody možná i chápu,‘ říká hlavní hygienička

Vláda chce opět sněmovnu požádat o prodloužení nouzového stavu, řekl v úterý šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Epidemická situace bude podle něj vyžadovat platnost restrikcí i po 20. listopadu. V pondělí v Česku přibylo 6048 případů nákazy koronavirem, ve všední den je to nejméně za čtyři týdny. Jak souvisí počet nově potvrzených případů s nižší intenzitou testování vysvětlovala pro Radiožurnál hlavní hygienička Jarmila Rážová. Praha 21:21 10. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Opravdu si myslím, že opatření už mohla začít fungovat,“ řekla Radiožurnálu hlavní hygienička Jarmila Rážová (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od středy, kdy bylo to číslo nově nakažených otestovaných rekordní, začal počet nově diagnostikovaných prudce klesat. Jak si to vysvětlujete, jaké tam vidíte důvody?

Důvodem je to, že na testování jsou převážně indikováni lidé, kteří mají příznaky. Naprostá většina elektronických žádanek, kterou máme vyplněnou, je vlastně indikována praktickými lékaři. Další skupina jsou samozřejmě ti, kteří jsou vytrasování jako kontakty těch pozitivních. S čím to asi všechno souvisí je, že v podstatě začala fungovat přijatá protiepidemická opatření, která tím, že jsou zásadně postavená na snížení sociálních kontaktů, hrají velkou roli.

Je to tedy tím, že zabrala ta opatření, nebo je to i tím, že bylo provedeno méně testů v minulém týdnu?

Nemyslím si, že bylo provedeno zásadně méně testů. Týden předtím sahaly počty někam k 47 až 56 tisícům testů, v tom minulém týdnu bylo provedeno nejvíce 45 tisíc testů.

Měli bychom zavést tvrdý lockdown jako v Izraeli a omezit průmysl, tvrdí prezident lékařské komory Číst článek

Spočítala jsem si to a za minulý týden bylo provedeno o 25 tisíc testů méně než týden předtím. Rozdíl testů 25 tisíc je docela podstatné číslo.

Zdánlivě ano, já to nezpochybňuju, ale na druhou stranu stále říkám, že to jsou ty indikované případy. Proto je to testování takové.

Proč klesl počet indikovaných?

Máme podstatně méně sociálních kontaktů, většina lidí je doma na home office. Je omezen pohyb. Zřejmě tedy část populace ta opatření dodržuje.

Kolik kontaktů z těch vytrasovaných teď průměrně posíláte do karantény?

Je to něco okolo dvou kontaktů, je to nižší číslo než bylo před 14 dny.

To znamená, že by každý nakažený měl kontakt průměrně jen tedy se dvěma lidmi. Což by znamenalo, že by žil sám a nechodil do práce. Je to vůbec možné, nepřipadá vám to divné?

Úplně divné mi to nepřijde, pokud je člověk na home office a má manželku či přítelkyni, která s ním žije, a jedno dítě, tak to jsou přesně ty dva kontakty.

Vás to neznepokojuje, že ty rizikové kontakty jsou jen dva na jednoho nakaženého, když na jaře byli tři až čtyři?

Ne, že by mě to neznepokojovalo. Ale já si opravdu myslím, že po těch více než 14 dnech, kdy ta opatření jsou v platnosti, tak ta opatření už mohla zafungovat. Proto se to projevuje i v těch snížených kontaktech.

Nemůže se třeba dít to, že nakažení rizikové kontakty neuvádějí, protože ti lidé to nechtějí, aby nemuseli do karantény a aby kvůli tomu nepřišli o výdělek?

Nemůžeme to vyloučit, sice to není správný způsob, jak zabránit šíření epidemie, ale jsem schopna to i pochopit. Nemůžeme to vyloučit a důvody těch lidí možná i chápu.

‚ Laboratoře to zvládnou. ‘

Víte kolik lidí, které pošlete na testy, na ně nakonec nedorazí?

Vidíme, kolik bylo vystaveno žádanek a kolik bylo provedeno testů. Z toho dílu tedy počítáme, že ne vždycky jde ten člověk hned na testy, ono to ani není nutné, aby šel hned ten druhý den, měl by jít pátý den od kontaktu. Toto tam vidíme.

V tuhle chvíli se pomalu rozbíhá testování v domovech seniorů. První výsledky, například v Ústí nad Labem, nebyly dobré. Proč se s tím začíná až teď, když podle semaforu nákazy, se mělo zahájit testování v rizikových skupinách už v půlce září?

Pokud se testovalo v ohnisku nákazy, tak to testování probíhalo, proto jsme také věděli, že narůstají ty klastry. Antigenní testování není také úplně plošné, testuje se pouze v pobytových typech sociálních služeb. Muselo se počkat na to, až budou dostupné antigenní testy, které vlastně jsou šetrnější a také levnější. To nebudu zastírat. V podstatě teď jsou distribuovány poté, co pojišťovny uzavřely smlouvy s distributorem.

‚Na svém názoru trvám. Nejhorší je smrt ze strachu.‘ Brankář Hrachovina svých slov o covidu nelituje Číst článek

Nebojíte se, že senioři, kteří budou muset jít na PCR testování, protože vyjdou pozitivní v antigenních testech, znovu zahltí laboratoře? Budou to laboratoře zvládat?

Nemyslím si, že to bude nějak vysoké procento. Laboratoře to budou zvládat, jejich kapacita je dnes kolem 52 tisíc provedených testů, takto jsou teď nastaveny.

V Praze testování není problém, tady se člověk dostane na testování na druhý den. Naproti tomu lidí například z Břeclavi nebo z Hodonína čekají na testování týden, v Jihlavě a v Teplicích je to šest dní. Řešíte nějak tu situaci, že v některých městech stále není testování dostupné?

Náš centrální řídící tým je denně v kontaktu s odběrovými místy a s laboratořemi. A samozřejmě i s těmi, kteří ta místa zřizují. Pochopitelně jedná tým i s hejtmany, protože část těch nemocnic není v té páteřní síti, je pod kraji, a i toto je v jednání, jaký ten který kraj má lidské kapacity na vytvoření odběrových míst. V Břeclavi se dostupnost testů zlepšila, informují o tom i kolegové praktičtí lékaři. Zlepšila se situace a zkrátil se termín objednání na testy.