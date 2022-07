Hygieny navzdory dlouhodobému boji s nedostatkem lidí musí propouštět. Důvodem je státní rozpočet

Krajské hygienické stanice musí propouštět. Informovalo je o tom v dopise ministerstvo zdravotnictví. Jeho mluvčí Ondřej Jakob to Radiožurnálu potvrdil s tím, že krok souvisí s přípravou státního rozpočtu na příští rok. Hygieny přitom dlouhodobě bojují s nedostatkem lidí, a to hlavně lékařů a dalších odborníků. Zatímco před 15 lety měly přes 4000 zaměstnanců, teď je to asi polovina. Praha 12:24 7. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajské hygienické stanice musí propouštět. Informovalo je o tom v dopise ministerstvo zdravotnictví (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hygienické stanice by měly podle původního plánu zeštíhlit o 134 míst, minulý týden o tom na twitteru informoval poslanec a člen výboru pro zdravotnictví Kamal Farhan (ANO).

Ministerstvo zdravotnictví ale tvrdí, že počty se ještě mohou měnit s tím, jak bude probíhat debata s řediteli krajských hygienických stanic.

MUDr. Kamal Farhan

@FarhanMUDr Počty nakažených covidem rychle rostou. Ten pravý čas pro @Vlastimil Válek oznámit, že se ruší 134 míst na krajských hygienách, protože tyto lidi už potřebovat nebudeme. Tuto zprávu dnes dostali, podle mých info, ředitelé KHS. Asi se to zase pokusí hodit na praktiky. Tak ať víte @Eicul 24 109

„Jedná se primárně o tom, že se mají aktualizovat tak, aby místa nebyla neobsazená, a tak, aby to odpovídalo současným možnostem státního rozpočtu,“ vysvětlil Radiožurnálu náměstek resortu Josef Pavlovic (Piráti) s tím, že by se to nemělo dotknout odborných pozic.

Krok také podle něj souvisí s dalším plánem, a to na digitalizaci některých procesů na hygienách. „Například jestli opravdu musí být podatelna v každém okrese, nebo jestli se dá ta síť nějak racionalizovat a to tak, abychom se posouvali ke službám 21. století, to znamená primárně třeba k elektronickému podání,“ dodal Pavlovic.

‚Nesmíme mluvit‘

Radiožurnál kvůli celé věci oslovil také několik zástupců krajských hygienických stanic. Všichni to ale odmítli komentovat s tím, že nemají od ministerstva povoleno vyjadřovat se k celorepublikovým záležitostem, a to zřejmě poté, co v únoru s informací o propouštění na hygienách přišel server Seznam Zprávy.

Ministerstvo to tehdy důrazně odmítlo, označilo za chybu zaměstnanců, kteří se podle něj dopustili „hrubé dezinterpretace“. Resort také slíbil, že z toho vyvodí personální důsledky.

Hygienické stanice tak současné rozhodnutí o propouštění potvrdily jen mimo záznam s tím, že ministerstvu zdravotnictví mají dodat seznam míst pod služebním zákonem a pod zákoníkem práce, které mohou zrušit. Čas mají mít do 10. července.

Ředitelé hygien přitom už dřív upozorňovali na nedostatek lidí, především lékařů a dalších odborníků. Před dvěma lety v souvislosti s pandemií koronaviru tehdejší vláda rozhodla o navýšení míst o 134, i to ale bylo málo.

„Podle mě by bylo žádoucí aspoň 500 pracovníků navíc. Ono je ale potřeba řešit nejenom nové pracovníky, ale i náhrady za ty stávající,“ řekl tehdy ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda Společnosti hygieny a komunitní medicíny a přednosta Ústavu hygieny 3.LF UK Pavel Dlouhý.

Průměrný věk lékařů na hygienách je totiž kolem šedesáti let a blíží se jejich odchod do důchodu.

Rok ve znamení škrtů

Nalákat nové odborníky do hygienické služby je přitom složité, a to kvůli výrazně nižším platům než třeba v nemocnicích. A zlepšení se očekávat nedá – krajské hygienické stanice totiž letos mají na provoz a platy o 180 milionů korun méně než loni. Nemají tak peníze ani na přesčasy.

„Pokud bychom měli najednou horší vlnu covidu-19 s horším průběhem a museli bychom provádět šetření, nemohli bychom to dělat v přesčasové době, protože na proplácení přesčasů nemáme finanční prostředky. Když má někdo přesčasové hodiny například při kontrole restauračních zařízení, tak si pak za to musí druhý den vybrat náhradní volno,“ přiblížila situaci pro Radiožurnál už dříve ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková.

Propouštět tehdy nemuseli, stejně jako některé další stanice. I těch se ale může poslední rozhodnutí ministerstva dotknout.

Jak vyplývá z vyjádření některých zástupců hygien pro Radiožurnál, stanice dostaly tabulky s počtem míst, která mohou zachovat. To, co bude nad limit, musí zrušit. Která to budou, nechá ministerstvo zdravotnictví na rozhodnutí jednotlivých ředitelů.