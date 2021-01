Hygienické stanice by do konce ledna měly být lépe chráněny proti hackerům, původní termín nestihly

Krajské hygienické stanice (KHS) by měly být lépe chráněné před útoky hackerů do konce ledna. Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo termín o měsíc. Projekt spustilo v polovině loňského roku, za lepší kybernetické zabezpečení hygien zaplatí celkem 60 milionů korun. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové byly stanice dlouhodobě podfinancované a na IT zabezpečení scházely peníze.

