Hygienické stanice v Česku musí škrtat pracovní místa. Některé jsou podle ředitelů na hraně kapacit

Ukrajinské děti se v Liberci chystají k zápisu do školek. Není ale jisté, že se najde místo pro všechny

K zápisu by ve čtvrtek mělo dorazit 153 dětí od tří let věku. Pokud se k zápisu dostaví i dvouleté děti, mohlo by jich být celkem přes 200.