Jsem od počátku enfant terrible, s Volným mě nesrovnávejte, říká ke svému odchodu z SPD Blaško

Ve středu opustila hnutí SPD jedna z jeho dalších tváří, europoslanec Hynek Blaško. V příspěvku na sociálních sítích si stěžoval na poměry v hnutí a chování jeho vedení. SPD pak kontrovala prohlášením, že se Blaško pouze urazil, protože ho hnutí nenominovalo jako kandidáta na prezidenta. O prohlášení hnutí, které vede Tomio Okamura, jeho fungování a dalších plánech mluví Blaško v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 17:04 15. září 2022

Oznámil jste, že odcházíte z hnutí SPD. Jaké jsou teď vaše plány?

Moje plány jsou asi takové, že budu pokračovat v tom, co jsem začal. To znamená, že i když nejsem členem, budu dál pracovat ve prospěch občanů tohoto státu. Tak jak jsem to dělal doposud. Na tom se nic nemění.

V jaké pozici chcete pokračovat. Stále v pozici europoslance?

Ano.

Takže neplánujete přenechat funkci někomu z hnutí SPD?

Ne. To v žádném případě. To ať se na mě nikdo nezlobí nebo ať si o mě každý myslí, co chce. Nebo jak říká pan Okamura, že bych teď měl být slušný a přepustit místo někomu dalšímu, tak to se teda určitě spletl.

Sepsal jste sedm bodů, ve kterých jste vysvětloval, proč odcházíte z SPD. Co vám na hnutí vadí?

To, co jsem tam napsal. Nic víc, nic méně. Vy jste si je určitě přečetl.

Zmiňoval jste třeba svou kandidaturu do Evropského parlamentu, kdy jste byl na nevolitelném místě...

...Byl jsem na nevolitelném, osmém místě! A voliči rozhodli, že jsem kandidáty pana Okamury předskočil se 47 500 hlasů na první místo. To si přáli občané. On samozřejmě ne.

A proč si to Tomio Okamura nepřál? Měl s vámi už v té době nějaký problém?

Asi jo, protože mě zuřivě ani o jedno místečko nechtěl posunout. Takže tak to bylo. Já jsem od samotného počátku ten takzvaný enfant terrible, nechtěnné dítě. Do poslední chvíle jsem nevěděl, že ve volbách uspěji. A protože vím, co to jsou za lidi, tak jsem věděl, že se budou mstít za to, že jsem je v rámci kandidátky nakonec přeskočil. Že mi to při nejbližší příležitosti dají sežrat.

Vím co to jsou za lidi... Jak to myslíte?

Že nemají páteř a že tímto způsobem jednají. Já jsem kvůli tomu pro tu stranu více než dva roky neexistoval. Nezvali mě na žádná jednání. Nikam. Jenom jsem dělal svou práci, která mě bavila a podporoval jsem tím, co jsem dělal program a hnutí SPD jako celek. I když to teď popírají a vyvrací. A nazývají mě všelijakými přívlastky, ale to je mi jedno.

Rušení organizací

Rušení krajských a místních organizací bez řádného zdůvodnění, vyhazování členů za opoziční názor. To je v hnutí tedy běžné?

No jistěže. Přeci nejsem na hlavu padlý, abych používal argumenty, které nejsou pravda. Samozřejmě, že pan Okamura okamžitě v prohlášení napsal, že lžu. Ale těch příkladů jsou stovky. Okamura to má postavené tak, že kdo nemá stejný názor, nebo se snaží hnutí podle svého názoru pozvednout, tak ho vykopnou. Když je organizace, která chce, aby se věci změnily, tak přijede pan Fiala (Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu SPD, pozn. red.) a organizaci zruší. To je demokracie? Tomu se říká jinak!

Říkáte, není to poprvé, co k tomu došlo. Proč jste se rozhodl odejít až teď?

Vážený pane redaktore, já jsem na to upozorňoval několikrát. Dokonce, když jsem ještě nebyl zrádce, tak jsem vystupoval na grémiích a říkal jsem, ať si uvědomí, že největší poklad, který mají, jsou lidé. Tak by bylo záhodno s nimi jednat a zacházet, jak si zaslouží. A ne tak, že jim zlikvidují organizace. To je hnus.

Ano. A já se tedy znovu ptám, proč odcházíte až teď, když to, co popisujete, se v tom hnutí i podle dalších svědectví odcházejících členů dělo a děje?

Protože jsem si myslel, že se mi snad podaří něco změnit. Ale nepodařilo se mi nic. A ta jejich ignorace mé osoby mi už tak začala vadit, že jsem udělal, co jsem udělal. Já jsem svobodný člověk, do hnutí jsem vlezl svobodně. Vůbec jsem nepředpokládal, jak mi teď strkají do hlavy, že bych z toho něco mohl mít. S tím jsem do toho nešel. Tak ať mi všichni vlezou na záda. Ať si vykládají, co chtějí!

Ale vždyť jste říkal, že jste byl v izolaci, tak vám asi muselo být jasné, že jakákoliv změna fungování hnutí asi nebude úplně snadná.

Ale tak... Mně to celkem vyhovovalo, protože mě nikdo neotravoval zbytečnými věcmi.

A jak jste tedy chtěl něco změnit, když jste byl v rámci hnutí v izolaci, která vám podle vašich slov vyhovovala?

No... Vy mě tlačíte docela ke zdi a mně se to nelíbí.

Vyjádření hnutí SPD k odchodu Hynka Blaška | Zdroj: Facebook - Tomio Okamura - SPD

Ale to je přeci otázka, která člověka musí napadnout...

Já jsem byl ale v izolaci, kterou na mě vrhlo vedení. Se členy SPD v Blansku, Brně, Valašském Meziříčí a všude, s těmi lidmi jsem byl v kontaktu. Pomáhal jsem jim. A pomáhat jim budu dál.

Chcete jim pomáhat, i když už nebudete v SPD?

Samozřejmě. Protože jsou to lidé, kterých si vážím a odvádějí pro SPD velký kus práce. Kdo se na mě obrátí s žádostí o pomoc, tomu pomůžu.

Myslíte, že bude vedení SPD tolerovat, že se chcete v hnutí dál angažovat?

Vážený pane, to je mi úplně šumák. Tito pánové ve vedení to dělají, jak to dělají, já to zase dělám jinak. Já si na rozdíl od nich lidí vážím. Nedávám do toho, jako oni, žádný boční úmysl. Drtivá většina těch lidí si mě váží a souhlasí se mnou, že jsem s tím praštil.

Držet hubu a krok

Říkáte, že „pánové ve vedení to dělají, jak to dělají“. Jak byste Tomia Okamuru a Radima Fialu, případně další členy vedení přiblížil?

Jsou to lidé, které lidi nezajímají. Protože na všech těch jednáních, a to mi potvrdili z jednotlivých organizací, byli nominováni pouze loajalisté. Tam nebyl nominován člověk, který by říkal něco jiného, než to jejich propagované klišé.

Klub SPD vyloučil poslance Volného, Nevludovou a Bojka a vyzval je ke složení mandátu Číst článek

Tím ty lidi nutí, aby „drželi hubu a krok“. Aby nevystrkovali růžky a dělali jen to, co se po nich chce. Aby neprojevovali vlastní názor. Špatně! A proto je ta naše společnost ve stavu, v jakém je.

A proč v hnutí tedy lidé zůstávají?

Každý z nás chce někam patřit. Potřebují mít naději, že něčeho dosáhnou. A když jim tu naději vezmete, tak je to špatně.

Takže tendence, že by došlo k další vlně odchodů z hnutí SPD, podle vás v tuto chvíli nejsou?

Určitě ne. Stanovy jsou postavené tak, že k odštěpení strany nemůže nikdy dojít.

Ale vždyť už k tomu došlo – například ostravská buňka SPD v čele s Lubomírem Volným se oddělila...

Volného ani nevzpomínejte! To je úplně něco jiného, než jsem já. Nechci s ním být vůbec spojován. Naše cesty se zkrátka rozešly.

Ale také jste odešel z hnutí SPD, stěžujete si na poměry, jaké tam panovaly. Tohle máte společné.

Já si na nic nestěžuju. Pouze jsem popsal stav a žádnou stranu zakládat nebudu. Nebudu! Nechci dál prohlubovat ten problém, abych byl pořád obviňován, že škodím hnutí SPD. Já mu neškodím, pouze jsem odešel. SPD přeci nestojí a nepadá s nějakým Blaškem.

Ale hnutí SPD očividně nemá takové zábrany. Píše, že jste se urazil, protože vás nenominovali jako svého prezidentského kandidáta. Souvisí to s tím?

Kandidatura na prezidenta s tím, že odcházím, vůbec nesouvisí. Když jsem oznámil kandidaturu, ještě jako člen SPD, bylo ticho po pěšině. Nikdo se neozval, že by hnutí mělo svého kandidáta. Člověk by to přijal, bylo by to v pořádku. Ale čtyři měsíce se nic nedělo. Už jsem se s těmi lidmi neuměl na ničem shodnout. Nic. Prostě nula. Takže ten kalich hořkosti postupně přetekl. Prostě vám najednou prdnou nervy a řeknete si dost. Za tuto hranici už nejsem schopen jít. Ale ublížený nejsem. Pro mě je to uzavřená kapitola.

A to, že jste ten krok udělal těsně před volbami, že to poškozuje SPD...

...Ale to jsou blbosti. Oni poškozují sami sebe tím, že nejsou schopní se s nikým domluvit. Když se podíváte, tak já už jsem kdysi začal jednat s Trikolorou, Svobodnými, AKS... Předběhl jsem dobu a byl jsem zrádce. A co se děje dneska? Dávají se s Trikolorou dohromady a říkají, že rozšiřují vlasteneckou frontu. Já jsem čekal, že se aspoň omluví. Nic.

Ale vypadá to, že jste se urazil.

Nevkládejte mi do úst něco, co tam není! To je floskule, kterou mi dává Okamura, aby mě zdiskreditoval. Že prý jsem ublížený. Nejsem ublížený! Mě to jenom strašně se**.

Co až vám vyprší mandát europoslance?

Už nikdy do žádné strany nevstoupím a nic dalšího zakládat nebudu. A všechno další je otázka budoucnosti.