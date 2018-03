Velvyslanec Kmoníček: Pozvání Zemana do Bílého domu platí, čekáme na termín a vládu s důvěrou

Českou republiku navštívil předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Třetí nejvyšší ústavní činitel USA se setkal s premiérem v demisi Andrejem Babišem i s předsedy obou komor Parlamentu. Prezident Miloš Zeman ho ale nepřijal. „U čísla tři to není automatické. Prezident se schází s hlavami států a premiéry. Hrad chce držet preferenci, aby první kontakt byl se Slovenskem,“ vysvětluje velvyslanec ve Spojených státech Hynek Kmoníček. Praha 16:30 28. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle diplomatických zdrojů serveru Aktuálně.cz ale prezident Zeman odmítl Ryana přijmout, protože se cítí dotčen tím, že z USA nepřišla gratulace k jeho lednovému znovuzvolení.

Kmoníček tomu ale nepřikládá žádný význam, prezident Donald Trump podle něj písemná blahopřání zrušil. „Bílý dům pověřil velvyslance Stephena Kinga, aby blahopřání ústně předal,“ upřesnil v Interview Plus.

Velvyslanec rovněž odmítl informace deníku Právo, podle nichž měl Spojené státy pobouřit Zemanův inaugurační projev, ve kterém kritizoval novináře a některá média, včetně těch veřejnoprávních.

Nejdříve důvěra, pak návštěva

Někdejší ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře zdůrazňuje, že pozvání českého prezidenta do Bílého domu stále platí. Čeká se ale, až americká strana určí termín.

Podle Hynka Kmoníčka to bude možné teprve ve chvíli, kdy bude mít Česko vládu s důvěrou.

„Témata jednání budou ve chvíli, až budeme mít vládu, která bude moci rozhodovat věci, které jsou tématy česko-amerických vztahů. Do té doby je to velice obtížné, protože o čem by si vyprávěli?“ ptal se velvyslanec ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Kam vydat hackera?

Jedním z bodů agendy je podle něj i vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina, o něhož kromě Spojených států usiluje i Rusko. Rozhodnutí je na ministru spravedlnosti v demisi Robertu Pelikánovi z hnutí ANO, který tvrdí, že ho prezident Zeman požádal, aby Nikulina vydal do Ruska.

„Když jsem odjížděl do Spojených států, byla má instrukce přesně opačná. A nikdo ji nezměnil. Žádost americké strany byla první a z pohledu českého práva vše směřuje spíše tímto směrem. (...) Předpokládáme, že bude asi vydán do USA,“ dodal Kmoníček.