Postaví, nebo pozemek vrátí? Kraslice nad Oslavou se bojí vracení parcel, přišly by o dotace na zasíťování

Na levké pozemky a klidnou lokalitu nalákaly Kralice nad Oslavou i lidi z okolních měst. Teď se bojí, že kvůli vysokým úrokům hypoték někteří nepostaví a pozemky obci vrátí. Radnice ale získala na zasíťování parcel dotaci, a pokud by se nestavělo, musela by peníze vrátit. Podle Svazu měst a obcí řeší podobný problém i další menší obce. Kraslice nad Oslavou (Třebíčsko)

Tisícihlavá obec na Třebíčsku připravovala novou lokalitu několik let. Jenže hlavně v posledním roce podražil stavební materiál a nahoru šly i sazby hypoték.

Vedení radnice se teď obává, že někteří lidé nepostaví a pozemky obci vrátí. Kralice by tím nejen přišly o nové obyvatele, ale musely by vracet i statisíce korun.

Zatím Kralice nad Oslavou zasíťovaly 42 pozemků a radnice by ve stejné lokalitě chtěla připravit i další stavební pozemky.

Za metr čtvereční lidé platili 1000 korun. Nízká cena přitáhla hlavně zájemce z okolí.

„Uvidíme, kolik těch lidí bude. Jestli budou odstupovat a kolik jich případně bude. Byly by to trable s vracením dotací, protože jsme dostali na jedno stavební místo 80 tisíc korun. Peníze by se musely vracet a to by bylo nepříjemné,“ říká starosta Emil Dračka (za SPOZ).

Podle Svazu měst a obcí podobné obavy trápí i další menší obce.

„Pokud stát říká, že nebude stavební spoření, budou vyšší hypotéky, vyšší úrokové sazby a inflace půjde pořád nahoru... Občané jsou v obrovské nejistotě a klesá zájem o to, aby stavěli i na méně atraktivních pozemcích z hlediska dostupnosti do centra regionu a zaměstnání,“ poukazuje výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.

Kralice nad Oslavou i další obce teď čekají na signál od státu, zda se mají dál rozrůstat, nebo už nepřipravovat na stavbu další pozemky.