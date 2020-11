O hypotéky je letos nebývalý zájem. Na odhad ceny nemovitosti se ale čeká i dvakrát déle než vloni

Cihlový domek v podhůří Beskyd hledal mladý pár z Čeladné bezmála rok. Rozhodnout se pro jeho koupi partneři museli ze dne na den. Rádi by převzali klíče od svého nového domova do Vánoc, jenže vyřízení hypotéky letos bankám trvá výrazně déle.

„My jsme hypotéku začali vyřizovat v moment, kdy jsme si řekli ‚ano, tenhle dům na rekonstrukci chceme‘, což je asi tři týdny zpátky. Ten proces s investičním poradcem je, řekla bych, standardní, čekali jsme ale dva týdny na soudního odhadce k podkladům pro banku k vyřízení hypotéky,“ popisuje jednatřicetiletá Veronika z Čeladné.

O hypotéky je totiž letos nebývale velký zájem. Nejen bankéřům, ale taky odhadcům tak přibylo práce. Tu jim navíc komplikují karantény.

„Na odhad čekáme v průměru deset dní. Někdy jsou samozřejmě případy, že to může být 12 dní. Vloni jsme měli obvykle odhady do čtyř, pěti dnů hotové. Naštěstí jsou tady možnosti on-line ocenění, které se dají zpracovat do tří, do čtyř dnů, bohužel ale tyto odhady obvykle vycházejí méně, než při návštěvě odhadce fyzicky,“ říká regionální ředitel společnosti 4fin Tomáš Trauške.

Výsledky odhadů

A výsledek odhadu - to je další problém. Prodejní ceny bývají v poslední době výrazně vyšší než ty, které určí odhadce. „V současné době se již objevuje více případů, kdy se odhadní cena liší od kupní ceny i o deset procent, a v ten moment pak má klient těžší přístup k požadovanému hypotečnímu úvěru,“ upozorňuje hypoteční specialista společnosti Bidli Daniel Horňák.

Častěji se tak děje v méně atraktivních lokalitách. „Ve velkých městech, tím že tam je stále velká poptávka po bydlení, odhady většinou vycházejí v pořádku. Ale v menších městech nebo na periferiích, kde odhady bývaly přestřelené, ale v době ekonomického rozvoje se odhadci nebáli potvrdit kupní cenu ani v těchto lokalitách, tak tam vychází odhady hůře, než je kupní cena,“ vysvětluje hypoteční specialistka společnosti Hyponamíru Veronika Hegrová. Podle ní pak odhady nevychází kvůli obavám z budoucího možného poklesu cen nemovitostí.

„Banky už se na to chystají v této chvíli, proto dle metodiky odhadci naceňují nemovitosti s nějakou rezervou,“ doplnila Hegrová. Zatím ale cenu nemovitostí stále táhnou nahoru hlavně nízké úrokové sazby hypoték – v říjnu banky půjčovaly v průměru za 2,02 procenta, vyplývá z údajů Fincentra Hypoindexu.

Prostor pro další výrazný pokles sazeb už ale není. „V posledním měsíci došlo k významnému skokovému růstu ceny dlouhodobých peněz, které se používají k financování hypoték, a to o několik desetin procenta. Nelze tedy předpokládat, že úrokové sazby budou nadále klesat.

Krátkodobě budou sazby oscilovat mírně nad dvěma procenty, z dlouhodobého pohledu se přikláním ke stejné úrovni, tedy kolem dvou procent, přičemž cenu ale může negativně ovlivnit eventuální větší míra nesplácení,“ vysvětluje ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich.

Zda se bude lidem dařit i při zhoršené ekonomické situaci své úvěry splácet, čekají s napětím i samotné banky. Na konci října skončilo vládou vyhlášené půlroční moratorium, od listopadu tak lidé opět musí peníze bankám posílat. Jak se jim to daří, bude jasné během prosince, kdy finanční domy vyhodnotí kompletní data.