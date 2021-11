Výběr z médií: horší kvalita staveb, plagiáty na univerzitě a možné zpřísnění pravidel pro hypotéky

V českém tisku se ve středu dočtete, že škrty kvůli zdražování stavebních materiálů a energií se u řady staveb negativně podepíšou na kvalitě. Informuje o tom deník E15. Mendelova univerzita v Brně řeší podle Deníku plagiáty disertačních prací zahraničních studentů. A Česká národní banka zpřísní podle analytiků pravidla pro získání hypotéky, píšou Hospodářské noviny. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:51 24. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prudké zdražování stavebních materiálů a energií vede k úsporám (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Prudké zdražování stavebních materiálů a energií vede k úsporám u projektů nových budov. Škrty se ale u řady staveb negativně podepíšou na kvalitě. Upozorňuje na to E15. Z toho mají největší obavy projektanti. Ti jsou totiž za bezpečnosti budov zodpovědní. Někteří proto chtějí změnit nový stavební zákon.

Mf Dnes

Firmy raději zdraží, než by propouštěly, to je titulek středeční Mf Dnes. Z průzkumu ČSOB pro deník vyplývá, že se společnosti v Česku potýkají s prudkým zdražením vstupních nákladů. V příštím roce proto chtějí nejčastěji zdražovat stavební firmy, hotely, penziony a restaurace. Zdražovat plánují také společnosti, které působí v oblasti velkoobchodu a maloobchodu.

Deník

Mendelova univerzita v Brně řeší plagiáty disertačních prací zahraničních studentů. Upozorňuje na to Deník. U dvou případů odborníci rozhodli, že autorky své práce opsaly a z velké části to jsou doslovné překlady magisterských prací z německých vysokých škol. Situaci už řeší univerzitní komise.

Lidové noviny

Praha se připravuje na jednu z největších zakázek na tramvaje. O tom píší Lidové noviny. Hlavní město totiž v příštích letech plánuje významně rozšířit tramvajové trasy. Magistrát chce také všechny tramvaje se schody vyměnit za ty bezbariérové. Cestu k nákupu nových vozů projedná ve středu dozorčí rada dopravního podniku.

Hospodářské noviny

Česká národní banka zpřísní podle analytiků pravidla pro získání hypotéky. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Centrální bankéři budou o finanční stabilitě české ekonomiky jednat ve čtvrtek. Tématem schůzky má být i to, jak předejít možným problémům klientů se splácením. Takových lidí podle centrální banky v poslední době přibývá.

Právo

Znojmo chce od začátku roku řešit problémy, které má s lidmi bez oficiálních příjmů. Podle deníku Právo chce město využít novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ta by měla vstoupit v platnost právě 1. ledna. Díky této novele by lidé za opakované neplacení pokut za přestupky mohli přijít o část dávek od státu. Na část dávek v hmotné nouzi by mělo město nárok v případě, že lidé minimálně třikrát neuhradí pokutu. Týkat by se to mohlo například přestupku proti veřejnému pořádku nebo proti majetku.