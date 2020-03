V Praze se koronavirem nakazilo 11 hasičů, mimo ni pak další dva. 200 hasičů je v karanténě

Pražský hasičský sbor čelí v těchto dnech asi nejvážnější situaci za dobu své 165leté existence. Uvedl to mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. V Praze se nákaza koronavirem potvrdila již u 11 hasičů. Podle mluvčí generálního ředitelství hasičů Nicole Studené jsou mimo Prahu koronavirem nakažení pouze dvě hasiči, dalších zhruba 200 jich je v karanténě a probíhá u nich testování. Podle Studené budou počty nakažených hasičů růst zejména v Praze. Praha 12:36 20. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze se nákaza novým typem koronaviru potvrdila již u 11 hasičů | Foto: Milan Pacík | Zdroj: HZS hlavního města Prahy

„Situace je vážná. Vedení sboru a všichni naši příslušníci a zaměstnanci dělají maximum, abychom situaci zvládli, zachovali akceschopnost a chránili obyvatele Prahy,” uvedl Kavka. Hasiči v současnosti slouží v terénu, na stanicích i na operačním středisku ve speciálním režimu.

„Denně řešíme v Praze boj s koronavirem v součinnosti s Magistrátem a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému. Zajišťujeme podporu a dekontaminaci pro týmy odběrových sanitek zdravotnické záchranné služby, stavíme odběrová místa na několika lokalitách v Praze,” dodal mluvčí.

Mimo Prahu dva nakažení

Mimopražští hasiči zatím evidují podle mluvčí generálního ředitelství hasičských záchranných sborů Nicole Studené dva nakažené hasiče. „Dále máme zhruba 200 hasičů v karanténě, u těch se možná nákaza novým typem koronaviru testuje. Výsledky těch testů by měly být v pátek zhruba po čtvrté hodině,” dodává.

Na dotaz iROZHLAS.cz, jakým způsobem nyní hasiči se situací v Česku bojují, Studená odpověděla, že se jedná především o podpůrnou činnost.

„Hasiči nyní provádějí zejména podpůrnou činnost. Je to tím, že záchranná služba je nyní lépe vybavená, takže už nás k těm zásahům a převozům nevolají. Samozřejmě hasiči v rámci této činnosti v Praze pomáhají s dezinfekcí sanitek, od pátku také rozvážíme do centrálního skladu zdravotnický materiál, který přilétá na Letiště Václava Havla a na letiště do Pardubic,” uvedla.

