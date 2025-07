I kdyby Chudárka na post generálního ředitele ČT někdo tlačil, bude dost emancipovaný, věří Železný

V nedávné volbě nového generálního ředitele České televize zvítězil její dosavadní obchodní ředitel Hynek Chudárek. „Já jsem podal kandidaturu proto, že jsem si řekl, že se musím chovat odpovědně. A ve chvíli, kdy se televize zase rozkolísává, musím dát jasně najevo, co si o tom myslím. Jestli to bude se mnou v čele, nebo ne, pro mě v tu chvíli nebylo podstatné,“ vysvětluje v pořadu Osobnost Plus neúspěšný kandidát a moderátor Jakub Železný. Osobnost Plus Praha 17:07 22. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Statutárním zástupcem nového generálního ředitele bude druhý finalista volby Milan Fridrich, který po patové situaci z volby odstoupil.

„Není to státní televize, je to veřejná televize." Poslechněte si Osobnost Plus s moderátorem České televize a neúspěšným kandidátem na post generálního ředitele Jakubem Železným

„Já mám tendenci nekomentovat své nadřízené, alespoň nějak zásadně. Je pravda, že pod Janem Součkem televize v posledních měsících zřejmě trošku klopýtala a bylo to znát. Tak budu věřit, že to bude lepší, ale nechtějte po mně, abych hodnotil Hynka Chudárka nebo Milana Fridricha. Musím věřit, že to bude dobré,“ říká Železný.

Vlastní zkušenost s výběrovým řízením, vnímáním protikandidátů, Rady České televize a psaním projektu hodnotí jako skvělou a mnoho si prý uvědomil od chvíle, kdy začal o své kandidatuře přemýšlet.

S Hynkem Chudárkem se Jakub Železný díky práci v České televizi zná dlouho. A pro Český rozhlas Plus přibližuje také malý spor, který spolu před časem vedli:

„Já jsem se jednoho prezidentského kandidáta, který je zakladatelem hazardního byznysu v Česku (Michala Horáčka, pozn. red.) na hazard ptal a jeho to tehdy velmi popudilo, dokonce pak se mi i omlouval, že byl zbytečně popuzený. Hynek Chudárek mi tehdy psal SMS, že jsem neměl zmiňovat, že ten byznys je nelegální, a já jsem mu napsal: ‚Hynku, ale já jsem nikdy neřekl nelegální, já jsem řekl hazardní‘. To je dost velký sémantický, morfologický, lexikologický a nevím jaký rozdíl. A tohle byl náš jediný spor.“

Železný se dlouhou dobu obává toho, aby politika nezasahovala do programu zpravodajství nebo obsahu publicistiky.

„Chci věřit, že (Chudárek, pozn. red.) bude ten s maršálskou holí (jíž bude politické vlivy odkopávat, pozn. red.). Mám totiž pocit, že skoro všichni poslední generální ředitelé, kteří byli zvoleni a třeba za volbou stál někdo, kdo je tam tlačil a chtěl, aby tam byli, se nakonec od toho někoho trošku emancipovali,“ poukazuje.

„Pokud by tam pana Chudárka – a neříkám, že to je jeho vina – někdo tlačil, tak věřím, že on jako generální ředitel bude dostatečně emancipovaný, aby byl schopen jasně říkat ‚ta televize fakt nemá být státní, protože, protože, protože‘.“

U nového vedení televize bude nejbedlivěji sledovat politické konsekvence a to, jak bude v prostoru mezi veřejností a státem fungovat, zdůrazňuje Železný:

„Jestli zůstane blíž veřejnosti a nebude se přibližovat k tomu státu. Problém je v tom, že spousta lidí to není schopná úplně rozklíčovat. ‚To je přece státní televize.‘ Ne, to není státní televize, to je veřejná televize. Tohle je pro mě fakt důležité. To je bod jedna.“

„Bod dvě, budu doufat, že televize bude o malinko modernější třeba v těch kanálech, kterými komunikuje s diváky,“ říká o svých plánech a uzavírá:

„A za třetí – což jsem měl ve svém projektu a jsem přesvědčen, že to je správně – že to bude velmi bezpečný zaměstnavatel pro lidi, kteří dělají velmi odpovědnou a tvrdou a často i obtížnou práci. To je většinou pravý opak toho, co chce každé vedení. Ale každé vedení, které je inteligentní, a já věřím, že toto vedení je a bude inteligentní, přece chce, aby mělo spokojené zaměstnance,“ uzavírá Železný.

