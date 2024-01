I po letech mám odhodlání a tah na branku, říká Bartoš před volbou předsedy Pirátů

Piráti v Brně na volebním fóru vybírají své nové vedení na další dva roky. Pozici předsedy strany obhajuje ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. Jeho vyzyvatelkou je europoslankyně Markéta Gregorová. „Když jsem vstupoval do Pirátů před 14 lety, moje motivace se příliš od té doby nezměnila,“ popisuje Bartoš. „Chci, abychom šli dál a uspěli,“ vysvětluje pro Radiožurnál. Rozhovor Brno 10:21 13. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čím konkrétně chcete své kolegy přesvědčit, aby hlasovali právě pro vás?

Jsem předseda, který už poněkolikáté obhajuje svůj předsednický post. A ono to není tak o délce, ale o tom, jestli máte tah na branku a jestli vlastně se daří Pirátské straně dodávat ty výsledky, ať už je to evropská úroveň, krajská, městská nebo i ta celostátní.

Myslím si, že i přesto, že naše pozice skrze poslance v Poslanecké sněmovně, skrze jejich počet, není silná, tak Piráti za dva roky ve vládě mají spoustu výsledků – od rodičáku přes digitalizaci a další. Já reprezentuji ten směr pokračování a věřím, že to naši členové a členky, neboť volí všichni členové a členky Pirátské strany, tuto moji kandidaturu podpoří. Nechápu to jako samozřejmost. Vím, že je to vždycky o práci a o odhodlání mít tah na branku.

Vy tento tah na bránu i po těch letech pořád máte?

Necítím se nikterak unaven. Vnímám to tak, že si člověk volí nějakou životní cestu, která vede k nějakému cíli. A když jsem vstupoval do Pirátů před 14 lety, moje motivace se příliš od té doby nezměnila. Jsme v době, která je těžká pro společnost, pro svět, pro lidi a myslím si, že o to více je potřeba do toho vkládat čas a třeba dovednosti, které se mi podařily získat. Vnímám to tak i u řady našich politiků.

Kandidatura do předsednictva Pirátské strany, když se podívám na další kandidáty a kandidátky, tak je tam spousta úspěšných krajských politiků a političek a myslím si, že ten potenciál Pirátská strana má, ty věci měnit. Chci, abychom šli dál a uspěli třeba i v krajských a evropských volbách, kde obhajujeme nemalé posty.

Rivalka Gregorová

Odpovíte mi upřímně na to, jestli se cítíte být favoritem volby? Už třeba vzhledem k počtu nominací 12:2.

Vždycky to je rozhodnutí celostátního fóra na tom faktickém hlasování, které bude probíhat v sobotu. Je pravda, že do toho klání vstupuji s 12 krajskými nominacemi a s nominaci celostátní. Nominace jsou, uvažujme o tom, ale faktická volba je vždycky na členkách a členech Pirátské strany.

Co by se ve směřování Pirátů změnilo, kdyby vás europoslankyně Markéta Gregorová porazila?

Markéta představila nějakou vizi Pirátské strany, zejména s ohledem na pozici Pirátů ve vládě. Byť explicitně hovořila o tom, že by neusilovala o to, aby Piráti odešli z vlády Petra Fialy (ODS), je to člověk (Gregorová), který reprezentuje tu skupinu, která nesouhlasila se vstupem Pirátů do vlády, což bylo asi 18 procent. Já to respektuji. Myslím si, že právě i kvůli tomu, že máme i tu kritickou notu v rámci strany, tak se nám daří třeba v některých případech skutečně být i ti nejhlasitější z vlády, když se něco neděje tak, jak má, tak jak občané předpokládali, že ta vláda bude jednat. Ale uvidíme.

Myslím si, že Pirátská strana není jenom o předsedech. Jsme strana demokratická, ten náš společný směr vždy určuje členská základna a potom předsednictvo v rámci svého mandátu reprezentuje tento směr.

Nicméně Piráti ve vládě nemají rozhodně dominantní úlohu. Podle našeho politického komentátora Petra Hartmana si vás ale část veřejnosti právě díky tomu vlastně nespojuje s některými vládními neúspěchy. Tak vyplácí se vám ta spolupráce s dalšími čtyřmi stranami, nebo ne?

Jednak si myslím, že resorty, které máme svěřené i mimo ně, že tam dodáváme naše priority. Takže si myslím, že jsme v rámci vládní koalice úspěšní, byť máme čtyři poslance, ale já říkám, že vydají za 40. Když se podíváme na průzkumy veřejného mínění – jsme strana, která má kolem 12 procent, takže jsme třetí stranou v České republice, druhou nejsilnější vládní. I naši ministři jsou hodnoceni jako ti nejvíce důvěryhodní.

Myslím si, že jak naši voliči chtěli, aby Piráti pracovali, tak v rámci našich možností, které jsou dány i nějakou povolební situací, dodáváme výsledky. To je to, proč lidé politické strany volí, a to je podle mě to, co se nakonec počítá.

Když se podívám na tu aktuální situaci v nelehké době, Pirátům se ve vládě daří prosazovat priority od boje proti korupci, zákony typu whistleblowing, naše varianta zákona o státním zastupitelství, což byl požadavek občanské společnosti z Letné. To jsou všechno věci, které pokládáme na stůl. A myslím, že je důležité zmínit, že role Honzy Lipavského na pozici ministra zahraničí je hodnocena dokonce kladně i kritiky Pirátů, že Česká republika má páteř a spolu s prezidentem a s premiérem skutečně máme čitelnou a dobře orientovanou zahraniční politiku.