I vozíčkáři mohou pozorovat a lovit zvěř v Sedlické oboře. Lesníci tam postavili dva bezbariérové posedy

Česko má 78 volných pěstounů, hlásí ministerstvo. V kojeneckých ústavech je pár desítek malých dětí

Česko dlouhodobě sklízí kritiku za posílání malých dětí do ústavů. Od ledna to podle zákona už nebude možné. Poslanci opozičního ANO navrhli fungování zařízení pro děti do tří let prodloužit o rok.