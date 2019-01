Igelitky v obchodech už rok nedostanete zdarma. Jejich spotřeba se od té doby snížila víc než o polovinu

Už rok zákazníci nedostanou k nákupu plastovou tašku zdarma. Novela zákona o obalech přinesla podle ministerstva životního prostředí omezení spotřeby těchto tašek o více než 50 %. Podle studie Evropské komise připadalo před zavedením opatření na každého Čecha v průměru 300 tašek ročně. Do konce roku se má spotřeba snížit na 90 kusů. Řetězce navíc mění nabídku, místo plastových tašek prodávají papírové nebo ty vyrobené z přírodních materiálů. Praha 7:53 8. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novela zákona o obalech výrazně změnila nákupní chování zákazníků. Řada řetězců tašky zpoplatnila ještě před účinností zákona. | Zdroj: Profimedia

Výroba jedné plastové tašky zabere dvě minuty. Než se ale úplně rozloží, trvá to i stovky let. Typická česká rodina si přitom každý týden odnese z obchodu s potravinami přes 11 kilogramů těžký nákup - to znamená tři jednorázové plastové tašky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Spotřeba plastových tašek se v Česku meziročně snížila o více než polovinu. Vyplývá to z prvních odhadů ministerstva životního prostředí. Více se dozvíte v reportáži Zuzany Švejdové

Ministerstvo životního prostředí si nechalo vypracovat studii o dopadech nákupních tašek na životní prostředí. Ta porovnávala tašky na jedno použití z lehkého plastu, pevného plastu a papíru spolu s taškami s plánovanou životností jeden rok z polyesteru a bavlny.

„Podle studie VŠCHT se nejvíce vyplatí opakovaně použitelná taška z polyesteru – ta předčila i textilní tašky, které mají velký dopad na přírodu, zejména ve fázi pěstování bavlny,“ popisuje pro Radiožurnál mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát.

Nejhorší známku si odnesla taška z plastu, která má podle studie největší dopad na životní prostředí, a to bez ohledu na to, jestli se dál zpracovává, nebo končí na skládce.

Právě novela zákona o obalech výrazně změnila nákupní chování zákazníků. Už po půl roce fungování se v jedné z prodejen českého e-shopu Alza.cz spotřeba igelitových tašek snížila o 80 procent. Řada řetězců tašky zpoplatnila ještě před účinností zákona.

„Plastové tašky jsme zpoplatnili už v roce 2011, poté klesla jejich spotřeba až o dvě třetiny,“ říká společnosti Tesco Václav Koukolíček.

Stejný pokles zájmu o igelitky zaznamenaly také obchody Albert. A třeba Lidl stáhl igelitové tašky z nabídky úplně. Ještě v roce 2016 jich přitom firma prodala přes 27 milionů kusů. V boji proti plýtvání s plastem chce řetězec pokračovat, říká mluvčí Zuzana Holá.

„V následujících letech - nejpozději do roku 2025 - snížíme množství plastů používaných u výrobků našich privátních značek o 20 %. Veškeré námi používané plasty budou recyklovatelné.“

A přidávají se i další obchodní řetězce. Třeba Makro loni v prosinci uvedlo do prodeje tašky z recyklovatelných PET lahví. Během jediného měsíce jich prodalo skoro čtyři a půl tisíce kusů.

Plastové nádobí, ovosáčky i automat na vodu

Penny Market chce zase letos doprodat všechny plastové tašky a zákazníkům nově nabídne jen tašky z bavlny, papíru nebo polyesteru. Místo jednorázových sáčků na ovoce nebo pečivo pak lidé můžou využít takzvané ovosáčky k opakovanému použití.

Řetězec Albert zase umožňuje zákazníkům využít jejich vlastní sáčky, například látkové.

„Předpokládáme, že v roce 2018 došlo k dalšímu výraznému snížení, neboť povinnost se nově týká celého maloobchodního segmentu včetně například prodejen oděvu,“ říká mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát.

Rezort navíc pokračuje v kampani s názvem „dost bylo plastu“. V iniciativě vyzývá podniky, aby dobrovolně plasty omezily. Například řetězec IKEA se zavázal, že ve všech českých prodejnách vyřadí z nabídky plastové nádobí, brčka i tácky. Stejně tak postupně zmizí i z jeho bister a kaváren.

Třeba v provozovnách Starbucks zase lidé získají slevu na každý nápoj připravený do jejich vlastního hrnku. Do boje proti plastu se pustila i Česká zemědělská univerzita v Praze. Ta například plánuje pořídit automaty na filtrovanou vodu. Uspoří tím přibližně 300 tisíc půllitrových PET lahví ročně.