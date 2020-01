Ruský student Ševcov se nebude dál s Českem soudit o odškodné. Stáhl své odvolání

Ruský student a anarchista Igor Ševcov stáhl své odvolání proti rozsudku, který zamítl jeho požadavek na odškodné od českého státu ve výši 1,4 milionu korun. Uvedla to mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. Ševcov se žalobou domáhal finanční kompenzace za újmu, kterou mu způsobilo trestní stíhání. Obžaloba ho vinila mimo jiné ze žhářského útoku na dům tehdejšího ministra obrany, justice ho však následně osvobodila. Praha 13:34 17. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský student Igor Ševcov | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Studentovu žalobu zamítl loni v létě obvodní soud s tím, že ji Ševcov podal opožděně, takže je uplatněný nárok již promlčený.

„Proti zamítavému rozsudku podal žalobce (Ševcov) včasné odvolání, které nijak neodůvodnil. Svým dalším podáním vzal odvolání v celém rozsahu zpět,“ sdělila mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. Doplnila, že proto městský soud 8. ledna odvolací řízení zastavil.

„Dosud jsem neobdržel usnesení soudu o zastavení odvolacího řízení. Proto nemohu podávat žádné informace. S klientem jsem pouze v omezeném e-mailovém kontaktu,“ napsal Ševcovův advokát Pavel Kožoušek na dotaz, proč aktivista podané odvolání stáhl.

Odškodné pro Ševcova

Někdejší student etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy strávil po svém zatčení 92 dní ve vazební cele. Ministerstvo spravedlnosti se mu po zproštění obvinění omluvilo za nezákonný postup a přiznalo mu 360 tisíc korun.

Z této částky bylo 92 tisíc za vazbu – tedy tisícikoruna za každý den, dále 103 tisíc za náklady na obhajobu a zbytek za to, že byl Ševcov stíhán.

Aktivista se žalobou domáhal maximální, tedy třítisícové částky za každý den strávený v cele. Morální újmu včetně újmy na zdraví vyčíslil na zhruba 845 tisíc korun.

Dále mimo jiné požadoval 185 tisíc korun za to, že mu soud uložil za údajnou pomoc při posprejování zdi ruzyňské věznice trest zákazu účasti na demonstracích. Tento skutek nakonec úřady neoznačily ani za přestupek.

Nárok na odškodné od státu v souvislosti s výkonem veřejné moci je nutné uplatnit do půl roku poté, co nárok vznikne. Ševcov však žalobu nepodal do šesti měsíců od pravomocného zproštění viny a čekal na výsledek přestupkového řízení. Advokát Kožoušek pak u soudu odmítal, že by věc byla promlčená. Zdůrazňoval také, že stát Ševcova veřejně označil za teroristu.