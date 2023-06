Stříž: Žádný ze soudů nekonstatoval, že by byla trestní řízení v kauzách na Úřadě vlády nezákonná

Přesně před deseti lety spustili elitní policisté za přítomnosti olomouckého vrchního státního zástupce Ivo Ištvana na Úřadu vlády operaci, která vedla k pádu tehdejšího kabinetu. Některé větve kauzy ale skončily sproštěním obžaloby či zastavením trestního řízení. „Klíčové pro mě je, že u zásadních kauz, kde se trestní právo střetlo s výkonem politiky, došlo k odsuzujícím rozsudkům,“ podotýká v rozhovoru nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 14. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak se díváte na tehdejší postup státního zastupitelství a policie? Byl zásah odůvodněný a adekvátní?

Z toho zásahu vzešlo několik trestních kauz, z nichž některé jsou odsouzeny, některé pravomocně, jiné byly zastaveny, nebo zproštěny.

Nechci vůbec posuzovat míru použitých prostředků nebo počet zasahujících policistů – to není kritérium, které odlišuje význam jednotlivých kauz. Důležitá je adekvátnost použitých prostředků.

Na všech kauzách pro mě bylo rozhodující, že žádný ze soudů nekonstatoval, že podaná obžaloba je nezákonná, že by bylo použito nezákonných postupů, že by trestní řízení bylo vedeno v rozporu s ústavními a zákonnými podmínkami.

Unie obhájců publikovala grafiku, kde je přehled, jak jednotlivé větve kauzy, jejíž součástí byl zásah na Úřadu vlády, dopadly. Čtyři větve byly zastaveny nebo obvinění v nich byli zproštěni.

V kauze úkolování vojenské tajné služby při sledování manželky tehdejšího premiéra padly podmíněné tresty. V kauze poslaneckých trafik v úterý odpoledne padly tři zatím nepravomocné podmíněné tresty, další čtyři podezření se nepodařilo prokázat a skončily vlastně na začátku. S tímto výsledkem jste jako nejvyšší státní zástupce po deseti letech spokojen?

Nerad bych se vyjadřoval k věcem, které dosud nejsou pravomocně skončeny, což je právě dnešní kauza.

Oceňuji, že paní soudkyně konstatovala průtahy i na straně soudů. To je kritérium, které bych asi posoudil jako negativum – že se ty kauzy dlouho vlekly.

To, že byli někteří po projednání soudem zproštěni je otázka dokazování – míry důkazů, jejich přesvědčivosti, jejich vyhodnocení. Bohužel takový je trestní proces, který někdy skončí pravomocným odsouzením, a někdy skončí zproštěním.

V celé republice máme zhruba čtyři procenta zproštěných obžalob, což je velmi dobré číslo. U těchto velkých kauz, které jsou projednávány na vrchních státních zastupitelstvích, je to procento logicky vyšší, protože jednak jsou tyto kauzy složitější a jednak je velmi problematické statistické sledování, protože se vlečou několik let.

Pokud se ale podíváme – čtyři větve byly zastaveny, čtyři podezření se vůbec nikam nedostala, ani k soudu. Jenom dvě větve skončily rozsudkem. Není to náznak, že práce státního zastupitelství a policie nebyla dostatečně kvalitní?

Mediálníma očima je pro mě klíčové, že u zásadních kauz, kde se trestní právo střetlo s výkonem politiky, došlo k odsuzujícím rozsudkům.

U ostatních souhlasím, že nebyly dostatečné důkazy k tomu, aby byla prokázaná vina. Ale jsou to kauzy, kde nebylo možné zastavit trestní stíhání, proto byl státní zástupce povinen obžalobu podat.

Rezignace státního zástupce

Jak jste spokojen se současným fungováním Vrchního státního zastupitelství v Olomouci?

Ptáte se v době, kdy vrchní státní zástupce Radim Daňhel podal rezignaci na svou funkci, takže v současné době se musím hlouběji a důsledněji zabývat tím, jak funkční organismus Vrchní státní zastupitelství v Olomouci je.

Situaci jsem řešil s ministrem spravedlnosti a osobně s panem Daňhelem. Chystám se i v nejbližší době na cestu přímo na vrchní státní zastupitelství do Olomouce, abych si vyslechl kolegy a snažil se je uklidnit, že výběr vrchního státního zástupce a jeho jmenování bude mít standardní parametry s tím, že by to nemělo ovlivňovat každodenní práci státních zástupců.

Máte už v hlavě kandidáty, kteří by mohli být v čele Vrchního státního zastupitelství v Olomouci místo Radima Daňhela?

To je velmi předčasná otázka, protože jsem se o podání rezignace dozvěděl ve čtvrtek večer, v pátek byla potvrzena ve veřejném prostoru, ale ano, v hlavě kandidáty mám. Je ale ještě příliš brzy, abych se o ně podělil s vámi a vašimi posluchači.

Můžete alespoň naznačit, jestli vaše úvahy směřují k tomu, aby to byl někdo zevnitř vrchního státního zastupitelství, nebo naopak zvenčí?

Nebudu ani naznačovat.

Cítíte osobní problém v tom, že pan Daňhel, kterého jste před necelým rokem navrhl, rezignoval? Berete to třeba, že jste nevybral dobře?

Nejsem z té situace nadšený, snažil jsem se pochopit důvody, které vedly kolegu Daňhela k rezignaci.

Nesnažil jsem se ho přemlouvat nad míru nezbytně nutnou. Vyjádřil jsem politování, protože mě to profesně i lidsky zklamalo.

Na druhou stranu to vnímám profesionálně, rozumím některým jeho krokům, a pokud funkci dál vykonávat nehodlá, musím se přizpůsobit tím, že budu pečlivě vybírat jeho nástupce.

Dal takové zásadní kritérium pro jmenování vrchního státního zástupce před rokem i podstatě nyní a to, že to bude slušný člověk.

Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu v horní části článku.