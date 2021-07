Vojenských prokurátorů se báli všichni, říká o nejvyšším státním zástupci Střížovi poslanec Benda

Vláda bez dlouhých diskusí schválila na návrh ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešové do čela nejvyššího státního zastupitelství Igora Stříže. Premiéra Andreje Babiše (ANO), který měl k adeptovi na uprázdněné místo po Pavlu Zemanovi výhrady, podle Benešové přesvědčilo osobní setkání. „Vůbec se předtím neznali. A když někoho neznáte, je těžké ho hodnotit. Takže si ho vyzpovídal a vysvětlili si řadu věcí,“ domnívá se. Praha 18:31 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Igor Stříž, kterého ministryně spravedlnosti navrhla do funkce nového šéfžalobce | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Marie Benešová hodnotila zejména odvedenou práci svého kandidáta. Jeho členství v komunistické straně nebo funkce vojenského prokurátora byly jen záležitostí několika měsíců, tvrdí.

Volenských prokurátorů se báli všichni. Nešli tam lidé, kteří se chtěli k ostatním chovat slušně

Právě předlistopadová minulost Igora Stříže je ale trnem v oku opozici. „Pokládám to za facku do tváře demokratických poměrů,“ hodnotí vládní volbu poslanec a předseda sněmovního ústavně právního výboru Marek Benda (ODS).

„Tuto volbu jsem ze strany paní ministryně pokládal za naprosto chybnou. Je zcela neadekvátní, abychom v situaci třicet let po revoluci stále všude dosazovali bývalé stranické kádry,“ je přesvědčen občanský demokrat.

A připomíná, že postavení vojenských prokurátorů nebylo za minulého režimu ledajaké. „Šlo o zvláštní sortu lidí, kterých se báli úplně všichni. Nešli tam lidé, kteří si od života představovali, že se k ostatním budou chovat slušně.“

Spojení s Ivo Ištvanem?

Také pokud jde o porevoluční příběh Igora Stříže, má Benda zásadní připomínky. Poukazuje třeba na jeho spojení s vrchním státním zástupcem olomouckého zastupitelství Ivem Ištvanem.

Podobné výhrady jsou ale podle Marie Benešové úsměvné. Kritika olomouckého státního zastupitelství je v tomto případě dědictvím let minulých, říká.

„Pan Benda je odpůrce Olomouce od té doby, co má pocit, že olomoučtí státní zástupci jim položili vládu Petra Nečase v roce 2013. Ale ono to bylo trošku jinak… Měl by na to koukat střízlivěji.“

Publicista, komunální politik a komentátor dění v justici Tomáš Němeček je k Igoru Střížovi smířlivější než Benda. A upozorňuje na to, že se nový nejvyšší státní zástupce během své polistopadové kariéry zachoval nejednou principiálně – a to zejména v kauzách týkajících se politiky.

Na rozdíl od Benešové ale nevnímá jako nepodstatné dění před rokem 1989 a v tomto směru je Střížova sebereflexe pramalá, tvrdí. „Zní to velmi bagatelizujícím způsobem, což mírně řečeno budí rozpaky.“

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Martiny Maškové a Renaty Kropáčkové.