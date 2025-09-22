IKEM jako první česká nemocnice podepsal Chartu proti domácímu násilí. Chce chránit své zaměstnance
Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) v pondělí před novináři jako první nemocnice v České republice podepsal Chartu proti domácímu násilí. Za touto iniciativou stojí organizace Rosa na pomoc obětem a Nadace Vodafone. IKEM se stal jejím 58. signatářem. S domácím násilím má podle interního průzkumu institutu osobní zkušenost téměř čtvrtina jeho zaměstnavatelů.
„My jako zaměstnavatel jsme si vědomi toho, že pohodlí našich zaměstnanců je zásadní,“ řekla ředitelka IKEM Helena Rögnerová. Pracoviště je podle ambasadorky IKEM v tomto projektu Adély Heryánová často jediné bezpečné místo, které oběti domácího násilí mají.
IKEM tak chystá vytvořit tým zaměstnanců proti domácímu násilí a nabídnout obětem konzultaci s odborníky, jako jsou právníci a psychologové, z neziskového sektoru. Údaje o domácím násilí mezi zaměstnanci také plánuje aktualizovat každoročním dotazníkem.
Charta proti domácímu násilí je iniciativa, která zdůrazňuje nulovou toleranci k násilí ve všech podobách, tedy psychického, fyzického i ekonomického. Zaměstnavatelé se podpisem zavazují, že budou pomáhat pracovnicím a pracovníkům, kteří čelí násilí. Přijímají opatření na jejich podporu. Vytvářejí bezpečné prostředí. Věnují se osvětě a vzdělávání.
Zkušenost s domácím násilím má v Česku podle dřívějších údajů skoro 30 procent žen a více než desetina mužů. Policie každoročně eviduje přibližně 500 případů trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, přes 70 vražd motivovaných osobními vztahy a více než 700 případů znásilnění.
Každý rok 2500 případů
Orgány sociálně-právní ochrany dětí řeší každým rokem přibližně 2500 případů domácího násilí v rodinách, kde vyrůstají děti. Policisté každý rok kvůli domácímu násilí vykážou z bydliště přes 1200 lidí.
Na policii se přitom obrátí jen každá pátá oběť domácího násilí. Nejčastěji se oběti svěřují někomu z rodiny, pětina z nich se obrátí na psychologa či psychiatra.
K chartě se zaměstnavatelé mohou připojit tak, že kontaktují zástupce iniciativy. Než se oficiálně stanou součástí projektu, musejí se nejprve zúčastnit Akademie proti domácímu násilí. Včetně IKEM ovlivňuje charta pracovní prostředí zhruba 170 000 zaměstnanců, uvedla Veronika Řídelová z Nadace Vodafone. V minulém roce se k ní připojilo například ministerstvo zahraničí.