GIBS z vydírání lékařů Pirka a Netuky obvinil exředitele nemocnice IKEM Stiborka a další dva lidi

Zpoplatnění centra Prahy se týká pár ulic, nejde o celou městskou část, ujišťuje náměstek Hřib

„Bavíme se na pravém břehu o úsek Smetanova nábřeží plus části Křižovnické ulice a malá náměstí. Na Malé straně to je ulice Karmelitská plus uličky a náměstíčka, kam se dostanete přes ni,“ jmenuje.