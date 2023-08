Věděli jsme o nátlaku a vytváření kauz na profesory, o praktikách ředitele ne, říká senátor o situaci v IKEM

Po článcích o někdejším podnikání rezignoval ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny a v úterý přímo v nemocnici hledali důkazy policisté. Co se v nemocnici dělo? A nepodcenil ministr zdravotnictví situaci? „Atmosféře v instituci to samozřejmě nepřispívá, neboť z toho, co vidíme, pravděpodobně ne všichni tahali za jeden provaz,“ říká k dění v IKEM předseda senátního zdravotního výboru Roman Kraus (ODS) ve 20 minutách Radiožurnálu. Praha 21:46 30. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současné dění by na péči nemělo mít vliv. Ministr Válek situaci nepodcenil, říká předseda zdravotního výboru k zásahu v IKEM | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V senátním výboru pro zdravotnictví jste o situaci v pražském IKEM jednali v únoru. Zazněly tehdy informace, které naznačovaly kriminální vyšetřování nebo informace, ze kterých by vyplývalo, že by bylo na místě, aby se věcí zabývala policie?

Určitě ne, neboť veškeré informace, které jsme měli, byly o jakýchsi neshodách mezi jednotlivými klinikami, vedením nemocnice a podle mého názoru poněkud zvláštním řešením problémů v instituci.

Proto jsme také bod o situaci v IKEM zařadili na jednání výboru pro zdravotnictví. Management takto špičkového zařízení se musí starat o to, aby nikdy nedošlo ke konfliktům, které jsou později medializovány nebo se řeší přes právní zástupce jednotlivých lékařů. O určitých kriminálních podezřeních jsme v dané době nicméně žádné informace neměli.

Pokud tedy nyní média informují, že se úterní zásah v IKEM týkal veřejných zakázek a vyšetřování možného vydírání některých lékařů, tak to znamená, že jste o daných věcech nevěděl a nic takového nezaznělo? Fakt, že se kvůli vydírání ze strany tehdejšího ředitele obrátil na policii, potvrdil serveru Seznam Zprávy kardiochirurg a váš senátorský kolega Jan Pirk.

O zvláštních praktikách jednání nás pan profesor Pirk informoval. To, že se obrátil na policii, jsme nevěděli. Nicméně o tom, jaký na něj byl činěn nátlak, jak se i na další profesory konstruovaly určité kauzy, které měly dokázat, že například používali materiál po expiraci a podobně, jsme věděli. O určitých korupčních praktikách - nebo jak s v médiích objevila - lichvářská činnost pana ředitele, když to tak nazvu, jsme informace neměli.

„Pochybnost o úrovni managementu v IKEM jsem nicméně vyjádřil a rovněž jsem se podivil nad organizační strukturou, která je nesmírně strmá.“

O usnesení výboru pro zdravotnictví jste měl za úkol informovat ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Předpokládám, že jste tak učinil. Jak pan ministr Válek reagoval? Na reakci se ptám i proto, neboť o tři měsíce později, v polovině května, tehdejší ředitel IKEM Michal Stiborek svou funkci ve výběrovém řízení obhájil. Výběrová komise jej celkem jasně zvolila, dostal dvanáct z patnácti hlasů. Měla komise informace, které jste v Senátu projednávali?

Nedovedu říci, jestli informace měla, či ne. Za sebe mohu říci, že svůj názor jsem tehdy uvedl, tedy že se jedná o selhání managementu, tudíž pana ředitele. Dopustil situaci, kdy se veřejně řeší vnitřní problémy IKEM. Navíc jsem řekl, že ředitelem takto specializované vědeckovýzkumné a lékařské instituce má být lékař. Vysoce specializované ústavy, jako například Masarykův onkologický ústav nebo Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, jsou vedeny lékaři. Je to ale můj osobní pohled.

Svou pochybnost o úrovni managementu v IKEM jsem tam nicméně vyjádřil a rovněž jsem se podivil nad organizační strukturou, která je nesmírně strmá. Je tam více úrovní řízení, než je u zdravotnických zařízení běžné. Abych to ale popsal lidsky, ředitel instituce se prakticky vůbec přímo nesetkává s přednosty jednotlivých klinik, velký informační šum tudíž může vzniknout i nechtěně.

„Pan Válek byl samozřejmě přesvědčen, že je všechno v pořádku a dělá dobře, nehledal bych tam boční úmysl. “

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na poslední kauzu s poskytováním půjček bývalého ředitele IKEM Michala Stiborka reagoval spíše zdrženlivě. Daleko razantnější byl například premiér Petr Fiala (ODS). Máte pro to vysvětlení?

Vysvětlení je takové, že pan premiér viděl, že situace je vážná. Z daného důvodu si myslím, že pana ministra vyzval, aby věc řešil. Pan Válek byl samozřejmě přesvědčen, že je vše v pořádku a dělá dobře, nehledal bych tam boční úmysl. Na mnoho věcí mají rozdílní lidé rozdílný názor a nehledal bych zvláštní příčiny.

Nemohlo v reakci premiéra Fialy hrát roli to, že jeho poradcem je profesor Ivan Netuka, který na jednání vašeho výboru, o kterém jsme mluvili, byl? Jde o jednoho z profesorů, který se s ředitelem IKEM dostal do sporu. Nevyužil profesor Netuka na premiéra svého vlivu?

To nemohu hodnotit. Opravdu nevím.

Bývalý ředitel IKEM Michal Stiborek tvrdí, že vše, co se v poslední době odehrává, je výsledkem tlaku lobbisticko-politických skupin, které chtějí dostat pod kontrolu investice IKEM. Vylučujete to?

To naprosto vylučuji. Samozřejmě je jeho právem se bránit jakoukoli myšlenkovou konstrukcí, ale toto odmítám.

„Jednotlivé kliniky a centra IKEM vedou špičkoví lékaři a kvalita péče, kterou pacientům poskytují, je pro ně primární.“

Může mít aktuální dění okolo daného zdravotnického zařízení vliv na tamní lékařskou péči?

Určitě ne, jednotlivé kliniky a centra IKEM vedou špičkoví lékaři a kvalita péče, kterou pacientům poskytují, je pro ně primární. Avšak atmosféře v instituci to samozřejmě nepřispívá, hlavně ke spolupráci jednotlivých pracovišť, neboť z toho, co vidíme, pravděpodobně ne všichni tahali za jeden provaz. Jedná se ale o profesionály a nemyslím, že by dopustili, aby se to dotklo kvality jejich činnosti.

Může současné dění zpomalit nové projekty IKEM? Kdo by byl podle Romana Krause ideálním ředitelem zařízení? A jaké ponaučení ze současné situace plyne pro stát jakožto zřizovatele nemocnic? Poslechněte si celých 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.