Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09 měla výzva na vizi dalšího rozvoje IKEM přinést dvě věci: „První, a nejdůležitější bylo, aby nemocnice měla pro další roky jasně stanovenou strategii s konkrétními a měřitelnými cíli. Zároveň jsem chtěl dokument využít jako podklad pro hlubší spolupráci nemocnic. To by vyžadovalo, aby podobnou koncepci zpracovali i ostatní ředitelé přímo řízených organizací, jichž by se tato koncepce týkala.“

„Ahoj Honzo, budeme muset přitvrdit. Válek je prase, takže gloves off (shodíme rukavice – pozn. red.). Prosím zakleknout na toho R. Krause. Díky, I.“ To je text SMS, kterou loni 13. prosince poslal přední český kardiochirurg Ivan Netuka svému kolegovi, lékaři a senátorovi Janu Pirkovi (za TOP 09).

„To je normální postup, že členové výboru zařazují nejrůznější takové body a referují o různých situacích nebo problémech. To je celé, nic jiného se nestalo. Ani si nedovedu představit, jak by pan senátor Pirk zaklekával,“ řekl k tomu Radiožurnálu senátor Kraus.

„Já jsem nechápal, proč by se v takto úspěšné instituci mělo měnit vedení,“ řekl šéf Centra diabetologie Martin Haluzík. „Vypsání soutěže na koncepci jsme chápali tak, že je zpochybňována autorita ředitele, a my jako součást širšího vedení institutu jsme cítili určité riziko přerušení kontinuity práce, kterou tady děláme. Proto jsme to podepsali,“ dodal přednosta Transplantcentra Ondřej Viklický.

Radiožurnál oslovil všechny, kteří dokument podepsali. I s odstupem času se všichni ke svému podpisu dál hlásí. Z jejich pohledu na tom nemocnice pod vedením Stiborka byla finančně velmi dobře a oni se obávali, že by to s novým ředitelem mohlo skončit. Ministerskou soutěž o vizi vnímali jako zpochybňování práce tehdejšího vedení nemocnice a někteří zároveň věděli o opozici, která proti řediteli Stiborkovi vznikla.

Zároveň ale přiznává, že názor druhé strany – třeba tehdejšího ředitele Stiborka ani přednostů, kteří ho podpořili – si nevyslechl. Mluvil pouze s tehdejším náměstkem ředitele Jiřím Malým, a to až po jednání výboru. „Informoval mě zase o jeho pohledu na věc, já jsem to nikde dál nepoužíval, nešířil. Nejsme vyšetřovací komise,“ vysvětluje Kraus, proč se nepídil po dalších informacích.

Senátní výbor nakonec jednohlasně přijal usnesení, že situaci v IKEM vnímá se znepokojením a doporučuje ministrovi zdravotnictví, aby se jí zabýval.

Pro přijetí usnesení 8. února hlasoval i profesor Pirk, přestože je jedním z aktérů celé kauzy. Za střet zájmů to ale nepovažuje. „Měl byste pravdu, kdybyste pracoval s pravdivými informacemi, ale protože s nimi nepracujete, tak nemáte vůbec pravdu. Protože to, že se to vzalo do Senátu, bylo na pokyn ministra Válka. Mám na to svědky. On to nařídil na poradě. A kdo byl pozvaný na to jednání, to není moje věc,“ reagoval Pirk na dotaz, zda své chování nevnímá jako zneužití politického vlivu.

Ministr Válek ale podle svých slov Pirkovi žádný takový pokyn nedal. „V rámci obecné diskuse zazněla myšlenka, zda by se děním v IKEM neměl zabývat senátní zdravotní výbor. Reagoval jsem v tom duchu, že je to jejich rozhodnutí. Není rozhodně na ministrovi zdravotnictví, aby členům příslušných výborů cokoliv zakazoval projednávat, nebo naopak dával k tomuto jednání pokyny,“ přiblížil Válek s tím, že rozhodnutí o projednání šlo mimo něj i ministerstvo.

„Ani já, ani zástupci ministerstva nebyli na tento bod pozváni,“ dodal.

‚Respektoval jsem výsledek‘

Do soutěže nakonec svou vizi přihlásili Stiborek i Froněk. Válek po jejich zhodnocení dospěl k názoru, že obě jsou velmi zdařilé a IKEM by se mohl v následujících letech dobře rozvíjet jak podle Stiborkových, tak podle Froňkových plánů. Letos v dubnu proto vypsal výběrové řízení na nového ředitele. Bylo sice otevřené a mohli se do něj přihlásit i zájemci, kteří před tím svou vizi neposlali, nicméně bylo jasné, že výhodu přece jen mají Stiborek s Froňkem a že právě mezi nimi se rozhodne.

Stiborek konkurz letos v květnu vyhrál a svůj post obhájil. Výsledek ústního pohovoru byl jednoznačný. Stiborek přesvědčil 12 z 15 členů komise, Froněk neuspěl. „Výsledky jsem respektoval,“ říká ministr Válek.

V polovině srpna SeznamZprávy přinesly informaci, že ředitel Stiborek v minulosti vydělal miliony díky tomu, že přes prostředníka půjčoval peníze na horentní úroky a s vysokými pokutami. A že v jednom případě soud konstatoval, že úroky z prodlení byly nemorálně vysoké. Stiborek namítá, že odvolací soud nakonec rozhodl ve prospěch firmy, která půjčovala peníze, a že soud dokonce zmínil, že dlužník si úroky z prodlení nastavil sám.

18. srpna Stiborek na funkci ředitele rezignoval. Jako důvod uvedl osobní útoky novinářů. Jeho nástupcem se stal náměstek Jiří Malý. Ovšem ne na dlouho.

‚Policejní prvek‘ a GIBS

Za necelé dva týdny, 29. srpna, zasahovala v IKEM Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která se zabývá trestnou činností policistů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů. Proč právě tento útvar? „Dávali jsme podání na GIBS, protože nám bylo vyhrožováno skandalizací a kriminalizací přes nějaké spřátelené policejní struktury. Bylo vyhrožováno účelovým zapojením policejního prvku k naší kriminalizaci, proto jsme se logicky obrátili na GIBS, a ne na policii,“ řekl Netuka.



Jak přesně měly výhrůžky znít, zda odkazovaly na konkrétního policistu, nechtěl sdělit. „Těch výhrůžek bylo několik, byly opakované, ale je to součást probíhajícího trestního řízení a já jsem zavázán mlčenlivostí. Věřte, že nechci něco tajit před veřejností, ale máme mlčenlivost a nemůžeme detaily prozrazovat,“ řekl.

Podle informací Radiožurnálu byly údajné výhrůžky pouze obecné . „Týkalo se to řekněme nějakého vnitřního diskurzu ohledně směřování IKEM jako instituce,“ řekl Netuka. Nešlo tedy podle něj o konkrétní zakázku, třeba na dostavbu pavilonů nebo jejich vybavení. „To nikoli,“ řekl Netuka.



V průběhu vyšetřování inspekce nezjistila, že by z trestného činu byl podezřelý konkrétní policista. Když to inspektoři oznámili státnímu zástupci Janu Vychytovi, který má případ na starosti, Vychyta rozhodl, aby ho GIBS řešil dál, ačkoli je GIBS zaměřen především na odhalování trestné činnosti policistů. Proč? „Z praktických důvodů,“ řekl Vychyta Radiožurnálu. A vysvětlil, že když už GIBS případ začal, je účelnější, aby v něm i pokračoval, než předával spis policistům, kteří by se s ním museli seznamovat od počátku.



V médiích se objevily úvahy, že GIBS řešil případ proto, že vedení inspekce je podřízené přímo premiérovi Petru Fialovi, jehož poradcem je právě Netuka. To ale státní zástupce Jan Vychyta odmítá. „Mohu vyloučit, že by do tohoto postupu bylo z vnějšku jakýmkoli způsobem zasahováno,“ řekl.

Stiborek: Nevyhrožoval jsem

Generální inspekce případ řešila dál a 9. října obvinila vedoucího Odboru informatiky Petra Rašku z toho, že neoprávněně vnikl Pirkovi do mobilu a porušil listovní tajemství, Stiborka a jeho náměstka Jiří Malého obvinila z vydírání.

Údajné vydírání se podle zjištění Radiožurnálu týkalo Pirka a Netuky. Stiborek reportérům Radiožurnálu popsal, jak letos v dubnu zašel za Janem Pirkem, aby podle svých slov zklidnil vyhrocenou situaci. Během řeči mu ukázal na mobilu přefocené dokumenty, podle kterých měl mít Pirk podíl ve firmě, jež dodávala IKEM zdravotnický materiál.

Lékař to rázně popřel a poukázal na to, že dokument ani není podepsaný. Stiborek odešel, ale vzápětí se vrátil s dalším dokumentem v mobilu, kde už nějaký podpis byl. Pirk tvrdí, že podpis není jeho. Návštěvu ředitele pak popsal jako hrubý nátlak a situaci, která ho hluboce zasáhla.

„Chtěl jsem se profesora Pirka jen zeptat, co to je a zda je to pravda. Nikomu jsem nevyhrožoval,“ tvrdí Stiborek.

Sedm slov z rozhovoru

Seznam Zprávy zveřejnily informaci, že vyšetřovatelé mají k dispozici i nahrávku hovoru mezi Stiborkem a Netukou. Stiborek Radiožunálu řekl, že byla pořízena v březnu 2021 a že ní Netukovi říká „za mnou stojí lidé, kteří pracují fyzicky“. Netuka si to vyložil jako vyhrožování.