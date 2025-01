Bývalý ředitel IKEM, jeho náměstek a šéf IT čelí obžalobě. Státní zástupce je viní z vydírání lékařů

Státní zástupce podal obžalobu na bývalého ředitele Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) Michala Stiborka, jeho náměstka Jiřího Malého a šéfa IT odboru Petra Rašku. Viní je z vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky. Ve čtvrtek to uvedl server Seznam Zprávy. Trojice se ke kauze veřejně nevyjadřuje, Stiborek a Malý ale podle webu na policii obvinění odmítli. Praha 13:04 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stiborek vydírání rovněž odmítl. Na svou funkci rezignoval poté, co Seznam Zprávy upozornily na jeho podnikání v oboru půjček s vysokými úroky | Foto: Anna Boháčová, MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

Podle obvinění Stiborek hrozil Pirkovi zfalšovanými dokumenty, které měly naznačovat napojení kardiochirurga na firmu dodávající v minulosti do IKEM zdravotnické potřeby. Dokumenty ale podle vyšetřovatelů vyrobil Raška, uvedl server.

Když měnil Pirkovi telefon, zkopíroval Raška podle Seznam Zpráv také lékařovy zprávy. V jedné z nich se Netuka podle serveru vyjadřoval o ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09). Malý zprávu podle policistů poslal z anonymního čísla Válkovi, aby Pirka a Netuku v jeho očích očernil, doplnil server.

Podle kriminalistů bylo cílem kardiochirurgy zastrašit, aby proti vedení IKEM nevystupovali.

Malý podle Seznam Zpráv u výslechu vydírání odmítl. Netuka, který je zároveň poradcem premiéra Petra Fialy (ODS), se podle něj chtěl jeho a Stiborka zbavit.

Stiborek vydírání rovněž odmítl. Na svou funkci rezignoval poté, co Seznam Zprávy upozornily na jeho podnikání v oboru půjček s vysokými úroky. Případem se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to kvůli tomu, že původně podezírala, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo.