Akademik i bojovník za práva menšinových Ujgurů. Cenu Václava Havla za lidská práva získal Ilham Tohti

Je to nedůstojná hra, řekl šéf odborů o navýšení platů učitelů. Jednat chce přímo s premiérem

Nový návrh ministra školství Plagy (ANO), podle něhož by měli pedagogové do základu výdělku místo slibovaných 2250 korun dostat 2700 korun a zbývajících 900 korun do odměn, nechtěly zatím komentovat.