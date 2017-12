Nový ministr kultury Ilja Šmíd: hudební manažer a muzikolog, věnovat se chce hlavně ochraně památek

Zvýšení platů pracovníkům v kultuře během čtyř let plánuje nový ministr kultury Ilja Šmíd (za ANO). Chce přesvědčit hlavně politiky, že kultura je základ společnosti. Uvedl to při svém jmenování do funkce. Pochází z Plzně a díky svému rodinnému zázemí se věnoval od dětství také lidové hudbě. Profil nového ministra připravil Radiožurnál.

Profil ministra Praha 20:30 17. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít