Čech podezřelý z vraždy kamarádky uprchl z Indie domů. Stát ho může vydat, jen pokud bude souhlasit

Čech, který strávil několik let v indické vazbě kvůli podezření z vraždy své české kamarádky, se navzdory zákazu vrátil do Česka. Indický soud ho sice v roce 2017 nepravomocně osvobodil, ale nesměl vycestovat ze země. Muž se přesto z Indie dostal do Nepálu a odletěl do Prahy. Informuje o tom pondělní Mf Dnes. Česko nemá možnost vydat muže do Indie, pokud by s tím sám nesouhlasil.

