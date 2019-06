Nemocnice musí vydat zdravotní dokumentaci rodičům chlapce, který zkolaboval po operaci mandlí, rozhodl soud

Podle soudkyně nemocnice kauzu účelově protahovala, když odmítala dokumentaci vydat. Rodiče o ni měli zájem proto, že jejich desetiletý syn je po operaci krčních mandlí ve vigilním kómatu. Stalo se to poté, co v nemocnici začal masivně krvácet. Případu se věnoval i dokument České televize, který vycházel mimo jiné z kamerových záznamů na chodbě nemocnice. Rodiče po nemocnici žádají odškodné 22 milionů korun. Aktualizujeme Praha 11:38 17. 6. 2019 (Aktualizováno: 12:25 17. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Otec chlapce, který skončil po běžném zákroku ve vigilním kómatu. | Zdroj: Reprofoto ČT

Soudkyně Alena Pokorná při čtení rozsudku uvedla, že odvolací soud se přitom plně ztotožnil s předchozím rozhodnutím okresního soudu v plném rozsahu. Podle ní pardubická nemocnice vydání předoperačního záznamu účelově prodlužovala, když nechtěla přistoupit na smírné řešení s rodinou.

Rodina více než dva roky žádala o kopii záznamu z předoperačního vyšetření přístrojem Somnocheck, nemocnice tvrdila, že to není technicky možné.

„Pokud by to nebyla tak smutná záležitost, byla by skoro úsměvná,“ řekla předsedkyně senátu Alena Pokorná. Podle ní nemocnice ví, co přístroj umožňuje, ale pouze účelově prodlužuje řízení, aby nebyl vydán záznam. „Asi něco skrývá,“ uvedla Pokorná.

Rodiče chlapce pondělní rozsudek odvolacího soudu uvítali, mimo jiné i proto, že cesta k vymožení peněz pro ně nyní může být jednodušší. „Nesmíme polevit ani o píď ve sporu s nemocnicí. Je potřeba nebrat na nikoho ohledy, oni na nás neberou ohledy dva roky,“ řekl po pondělním rozsudku novinářům otec chlapce.

Chlapec má po zásahu lékařů poškozený mozek. Rodina podala na pardubickou nemocnici několik žalob. Případ se stal před dvěma lety, znovu na něj však upozornil pořad Infiltrace České televize (vysílala ČT 3. 6. – pozn. redakce).

Podle otce dítěte musela rodina soudně vymáhat také klíčový důkaz, záznam z bezpečnostních kamer. „Nejprve nám je samozřejmě odmítali dát, takže byla podána soudní žaloba, a až na základě příkazu soudu nemocnice záznam vydala. Ale my jsme žádali o dva záznamy. Je jeden, který jste viděli, a pak tam je ještě jeden, který snímal prostor u vchodu do budovy ORL, kam syn zaběhl. Tenhle druhý záznam nám nevydali s tím, že už byl zničený,“ řekl v rozhovoru Radiožurnálu otec dítěte Jan Vyčítal.

Chlapec začal masivně krvácet čtyři dny po operaci mandlí, když ho matka přivezla na ambulanci ORL, čekali na ošetření 13 minut.

Pardubická nemocnice označila dokument odvysílaný v České televizi za bulvarizující a podávající jednostrannou interpretaci události. Podle ředitelky Štěpánky Fraňkové měla nemocnice několik důvodů, proč k případu přistupovala mediálně zdrženlivě - byla to mlčenlivost vůči pacientovi, probíhající šetření policie a občanskoprávní spor. Celou reakci nemocnice si můžete přečíst zde.