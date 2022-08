Výběr z médií: příspěvky pro zaměstnance, snížení teploty v prodejnách a věk kandidátů do voleb

V českém tisku se v pátek dočtete, že třetina firem svým zaměstnancům nabídne mimořádné příspěvky kvůli inflaci a zdražování. Informuje o tom deník E15. Hospodářské noviny píší, že některé obchodní řetězce plánují ve svých prodejnách snížit teplotu. Deník Právo si všímá vysokého věku kandidátů KSČM do komunálních voleb. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:05 12. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třetina českých firem zaměstnancům nabídne mimořádné příspěvky jako pomoc při inflaci | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Třetina českých firem nabízí svým zaměstnancům mimořádné příspěvky na pomoc s inflací a zdražováním. Upozorňuje na to deník E15. Někteří zaměstnavatelé zvolili jednorázový bonus, jiní opakovaně vyplácí tisíce korun, nebo navyšují plat na úkor benefitů.

Podle E15 letos čtyři z deseti firem už podruhé plánují zvýšit mzdy. Společnosti zaměstnancům nabídly, aby si sami vybrali, co jim vyhovuje víc, jestli příspěvek k výplatě, nebo odpovídající benefity.

Hospodářské noviny

České obchodní řetězce plánují od podzimu snížit teplotu v prodejnách. Snaží se tak ušetřit na energiích. Budou proto i tlumit světla nebo vypínat venkovní světelné reklamy po zavírací době. Píší to Hospodářské noviny. Například potraviny Albert, drogerie DM nebo řetězec s nábytkem IKEA chtějí v obchodech snížit teplotu o dva stupně.

Tuzemští obchodníci plánují snižovat spotřebu energie i ve skladech nebo logistice. Hospodářské noviny upozorňují, že někteří z nich zvažují výměnu plynových pecí na pečivo za elektrické. Budou také sledovat náklady na pece a rozmýšlet se, jestli se ještě vyplatí rozpékat nebo péct tolik druhů pečiva.

Právo

Dvěma nejstarším kandidátům do zářijových komunálních voleb je 96 let, oba dva nominovala KSČM. Všímá si toho deník Právo. Nejstaršímu kandidátovi do Senátu je 79 let, je jím olympijský vítěz ve sportovní střelbě z Mexika z roku 1968 Jan Kůrka, který kandiduje za SPD.